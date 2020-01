Equiteq conseille la société de fintech primée Choice Financial Solutions dans le cadre de sa vente à la société de fintech allemande Raisin





Equiteq, le plus important cabinet de conseil en fusion-acquisition pour les entreprises de l'économie du savoir, a le plaisir d'annoncer qu'il a conseillé Choice Financial Solutions (« Choice FS »), une société de fintech américaine et européenne de premier plan spécialisée dans l'automatisation des dépôts personnels, dans le cadre de sa vente à Raisin, une société paneuropéenne de fintech et de gestion de patrimoine.

NEW YORK, 17 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Lancée en 2010, Choice FS a développé une solution logicielle permettant aux banques et aux coopératives de crédit d'aller à la rencontre des clients là où ils se trouvent : les épargnants peuvent l'utiliser pour créer des comptes de dépôt personnalisés, de manière dynamique et automatique en fonction de leurs besoins personnels.

Cette acquisition rendra la première véritable innovation sur le marché des dépôts aux États-Unis depuis des générations largement accessible aux banques de tout le pays. Raisin accordera aux banques américaines une licence d'utilisation du logiciel original de Choice FS, ce qui permettra aux banques de créer des dépôts d'une flexibilité unique et d'offrir ces produits directement à leurs propres clients.

Raisin a accordé plus de 18 milliards d'euros de prêts pour plus de 225 000 clients dans 31 pays européens, fournissant un financement de détail à 88 banques partenaires depuis sa création en 2013. Raisin a été nommée dans le top 5 européen des sociétés de fintech par les célèbres prix FinTech50 et est soutenue par de prestigieux investisseurs européens et américains tels que Goldman Sachs, PayPal Ventures, Thrive Capital, Index Ventures, Orange Digital Ventures et Ribbit Capital.

Paul Knodel, PDG de Raisin aux États-Unis, a commenté : « En s'associant à Choice FS, Raisin peut commencer à offrir des services de pointe aux banques et aux clients avant même de lancer notre plateforme aux États-Unis. En tant qu'innovateur de premier plan dans le domaine des dépôts, Raisin considère que Choice FS est parfaitement adapté à notre mission sur le marché des dépôts aux États-Unis. Les commentaires enthousiastes du marché que nous avons déjà reçus confirment à quel point le monde de l'épargne est mûr pour ce type de personnalisation. »

Daniel Smith, PDG de Choice FS a commenté : « Pour nous, rejoindre la famille Raisin signifie renforcer considérablement notre capacité à étendre et à connecter notre logiciel au secteur qui en a le plus besoin. »

Concernant le rôle d'Equiteq dans la transaction, M. Smith a ajouté : « L'équipe d'Equiteq a démontré une bonne compréhension de notre secteur, ainsi qu'une appréciation de la proposition de valeur que nous apportons aux institutions financières. Ces capacités ont été fondamentales pour nous permettre de positionner correctement Choice FS sur le marché. Les conseils d'Equiteq sur le processus de fusion-acquisition ont été essentiels pour nous permettre d'atteindre le résultat souhaité et, en fin de compte, de conclure une entente avec le partenaire idéal, avec lequel nous sommes ravis d'aller de l'avant. »

Daniel Siller, directeur général d'Equiteq, a commenté : « L'acquisition de Choice FS offre à Raisin un produit fantastique pour pénétrer le marché américain. C'est une victoire pour les déposants, qui auront accès à des options de dépôt plus simples et lucratives, et les banques en profiteront à travers la réduction de leur coût de financement et la prolongation de l'échéance des dépôts. Raisin gagne une équipe fantastique grâce à cette acquisition qui verra le lancement réussi de la société aux États-Unis. Nous souhaitons à l'équipe de Choice FS et à toute la famille Raisin beaucoup de succès. »

À propos d'Equiteq (www.equiteq.com)

Equiteq est le spécialiste en fusion-acquisition pour l'économie du savoir. Il conseille les propriétaires d'entreprises axées sur le savoir du monde entier depuis ses bureaux de Londres, Paris, New York, Boston, Singapour et Sydney. Equiteq aide ces propriétaires à atteindre au mieux leurs objectifs de valeur et de sortie en accélérant la croissance de leur capital et en réalisant en fin de compte cette valeur dans le cadre d'une transaction ou d'une vente de capital-investissement.

