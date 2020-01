/R E P R I S E -- Avis aux médias - Grève en milieu familial régi et subventionné - La FIPEQ-CSQ annoncera le résultat du vote national sur Twitter mercredi à 13 h/





QUÉBEC, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) annoncera mercredi à 13 h sur son compte Twitter (@FIPEQ_CSQ) le résultat du vote national de grève en milieu familial régi et subventionné.

Aide-mémoire



QUOI : Annonce du résultat du vote de grève de 10?000 responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE) dans toutes les régions du Québec



QUI : La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)



QUAND : Le mercredi 15 janvier à 13 h



OÙ : Sur le compte Twitter @FIPEQ_CSQ

Une stratégie innovante

La FIPEQ-CSQ avait annoncé le 20 décembre dernier la mise en place d'une stratégie innovante, créative et originale visant à minimiser l'impact sur les parents et maximiser l'impact sur le gouvernement. La grève vise une réduction de la prestation de travail de 15 minutes tous les vendredis jusqu'à concurrence de deux heures par matin. Une demi-journée et une journée de grève complète sont également parmi les actions votées.

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) représente près de 10?000 responsables en services éducatifs en milieu familial régi et subventionné et plus de 2?500 intervenantes dans les installations des CPE. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance au Québec.

