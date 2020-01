Urbanimmersive annonce ses résultats financiers audités pour l'année 2019





LAVAL, Québec., 14 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. («?Urbanimmersive?», la «?Société?» ou «?UI?») (TSX CROISSANCE : UI) (OTC PINK: UBMRF) annonce aujourd'hui certains résultats financiers audités et présente les faits saillants des activités du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 30 septembre 2019. Les états financiers consolidés et le rapport de gestion peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse https://www.sedar.com/ .

Faits saillants :

Intégration des activités d'Urbanimmersive LLC (?Tourbuzz') complétée avec succès et synergies de coûts anticipées pleinement réalisées;





Volume marchand brut (?VMB') de 2 535k$ pour Q4-19 comparativement à 1 481k$ pour Q4-18, soit une hausse de 1 054k$ ou 71% ainsi qu'un VMB de 10 061k$ pour 2019 comparativement à 3 477k$ pour 2018 pour une hausse de 6 584k$ ou 189%;





Revenus de 864k$ pour Q4-19 comparativement à 812k$ pour Q4-18, soit une hausse de 52k$ ou 6,4%, ainsi que des revenus de 4 454k$ pour l'exercice 2019 comparativement à 2 271k$ pour l'exercice 2018 pour une hausse de 2 183k$ ou 96%;





Marge brute (avant amortissement) de 816k$ (94,4%) pour Q4-19 comparativement à 273k$ (33,6%) pour Q4-18 (amélioration substantielle de 543k$) et de 3 378k$ (75,8%) pour 2019 comparativement à 335k$ (14,8%) pour 2018 (amélioration de 3 043k$);





BAIIA de 466k$ pour Q4-19 comparativement à -285k$ pour Q4-18, soit une hausse de 751k$ ainsi qu'un BAIIA de 725k$ pour 2019 comparativement à ? 1 366k$ pour 2018 pour une hausse de 2 091k$;





Bénéfice net de 746k$ pour Q4-19 comparativement à une perte nette de 1 589k$ pour Q4-18, soit une hausse de 2 335k$ ainsi qu'un bénéfice net de 1 942k$ pour 2019 comparativement à une perte nette de 2 766k$ pour 2018 pour une hausse de 4 708k$;





Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de 437k$ pour Q4-19 comparativement à une utilisation de 243k$ pour Q4-18, soit une hausse de 680k$, ainsi que de 464k$ pour 2019 comparativement à une utilisation de 1 325k$ pour 2018 pour une hausse de 1 789k$;





Conversion des marchands utilisant des services à faible marge sur la nouvelle plateforme à marge élevée d'Urbanimmersive;





Entente sur le renouvellement des termes et conditions de l'emprunt à terme US avec respect des clauses restrictives en vigueur et reclassement de la dette à long terme;





Lancement d'un tout nouveau site web corporatif comprenant une section investisseurs enrichie;

Les principales données financières sont présentées ci-dessous :

Période de 3

mois terminée le

30 sept. 2019 Période de 3

mois terminée le

30 sept. 2018 Période de 12

mois terminée le

30 sept. 2019 Période de 12

mois terminée le

30 sept. 2018 En milliers $ En milliers $ En milliers $ En milliers $ Volume marchand brut (VMB)* 2 535 1 481 10 061 3 477 Produits 864 812 4 454 2 270 Frais directs 48 539 1 076 1 936 Amortissement 132 58 494 87 Marge brute

(avant amortissement et perte sur disposition d'actifs) 816 273 3 378 335 Charges opérationnelles 363 934 2 666 2 076 BAIIA** 466 (285) 725 (1 366) Autres dépenses (revenus) 51 870 (1 313) 938 Bénéfice net (perte nette) 746 (1 589) 1 942 (2 766) Bénéfice net (perte nette) de base par action ordinaire 0,01 (0,04) 0,03 (0,04)

* Le VMB représente la valeur de toutes les transactions effectuées par les marchands utilisant la plateforme d'Urbanimmersive pour la facturation ou la collecte des paiements de leurs services.

** Exclut les frais d'acquisition de Tourbuzz de 13k$ encourus pour les périodes de 3 mois et 12 mois terminées le 30 septembre 2019 et de 331k$ et de 346k$ encourus pour les périodes respectives de 3 mois et 12 mois terminées le 30 septembre 2018.

RÉALISATIONS

«?Cet autre trimestre consécutif de solide performance financière vient démontrer de nouveau la rentabilité et la pérennité de l'entreprise suite au succès de l'intégration des activités de Tourbuzz et nous permet d'entamer la basse saison avec sérénité et une solidité financière jamais atteinte par le passé. Il est entre autre satisfaisant de réaliser que l'amélioration de notre situation financière se situe à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau des revenus, de la marge brute, du résultat opérationnel, du résultat net, des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, de même que du fonds de roulement. De plus, le refinancement en cours de notre prêt en terme devrait nous fournir une flexibilité financière accrue. » a déclaré Ghislain Lemire, président et chef de la direction d'Urbanimmersive.

« Cette année, nous avons déployé beaucoup d'efforts dans l'intégration, la rationalisation et l'harmonisation de nos activités technologiques, humaines et financières suite à notre acquisition majeure de Tourbuzz afin de se donner les moyens pour investir davantage dans la croissance de nos activités et nous sommes aujourd'hui très fiers des résultats accomplis. » a déclaré Ghislain Lemire, président et chef de la direction d'Urbanimmersive.

«?Nous sommes également fiers de l'équipe compétente et unie que nous avons pu mettre en place. Maintenant que l'intégration de nos activités est derrière nous, la priorité de l'équipe au cours des prochains mois sera dans l'optimisation de l'expérience client de par un support aux ventes et marketing accrus, et le lancement de nouvelles solutions d'affaires innovantes au coeur des solutions technologiques développées par Urbanimmersive. Par ailleurs, nous comptons également poursuivre dans notre recherche d'acquisitions stratégiques rentables qui pourra nous permettre de venir bonifier notre offre de service et accélérer notre croissance. » a déclaré Ghislain Lemire, président et chef de la direction d'Urbanimmersive.

Mise à jour sur le refinancement du prêt à terme libellé en $US

La Société a tout récemment signé une offre de financement auprès d'une institution financière afin de principalement refinancer son prêt à terme libellé en $US, dont le solde actuel est de 1,1 million $CA, ainsi que les activités courantes de la Société. Ce nouveau prêt de 1,45 millions $CA et d'une durée de 2 ans, prévoit un amortissement sur 5 ans, un taux d'intérêt variable correspondant au taux de base +5,0%, soit 7,52% (comparativement à 11,75% pour le prêt existant), et des garanties similaires. L'offre de financement prévoit également un prêt de 900k$ amorti sur 20 ans pour l'achat d'un condominium commercial sur la Rive-Sud de Montréal, dans le but de relocaliser les bureaux du siège social à compter de mai 2020. La clôture du financement est prévue d'ici la fin du mois.

Octroi d'options et actions

Par ailleurs, la Société annonce qu'aux termes de son régime d'options d'achat d'actions (le « régime »), 1 250 000 options d'achat d'actions ont été octroyées à des employés, des membres de la direction ainsi qu'à des membres du conseil d'administration. Ces options ont un prix de levée de 0,06$ l'action et viennent à échéance le 13 janvier 2025. Le régime prévoit que les options peuvent être levées de façon cumulative sur une période de trois ans suivant la date de leur octroi, à raison d'un tiers par année. La Société a également émis 315 000 actions au prix de 0,06$ aux dirigeants à titre de bonus, et qui est soumis à une période de détention de 4 mois à compter de la date d'émission.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX), n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Conférence téléphonique pour les investisseurs

Urbanimmersive organisera une conférence téléphonique pour discuter de ces résultats et répondre aux questions à 16h00 (Heure normale de l'Est) aujourd'hui le 14 janvier 2020. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez composer le numéro sans frais (877) 620-1735 ou le numéro international (470) 414-9786 cinq à 10 minutes avant le début prévu de la conférence. Une réécoute sera disponible pendant 7 jours, soit du 14 janvier 2020 (19h00) au 21 janvier 2020 (19h00). Le numéro à composer pour la réécoute est le (855) 859-2056 ou le (404) 537-3406. Le numéro d'accès pour la conférence et la réécoute est le 7582201.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est le leader offrant une solution de gestion d'entreprise ?SaaS' aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d'Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. L'émulateur 3D permet de créer rapidement des environnements immersifs de petits espaces existants et futurs tels que des maisons à des environnements extrêmement grands comme des stades, auxquels les clients peuvent interpoler plusieurs couches de jeu de données interactives et contextualisées à de nombreuses fins telles que pour le marketing en ligne, la gestion des actifs de construction et formation et inspection hors site. La Société propose ses fonctionnalités avancées sur un modèle commercial transactionnel à la carte et octroie des licences de sa technologie immersive dans d'autres segments de marché.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.

Pour plus d'information, communiquez avec :



Urbanimmersive inc.

Ghislain Lemire

Président et Chef de la direction

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com

www.urbanimmersive.com



Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

simonbedard@urbanimmersive.com



Communiqué envoyé le 14 janvier 2020 à 08:50 et diffusé par :