Année charnière pour Nouveau Monde Graphite





SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, Québec, 14 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite inc. (« Nouveau Monde » ou « NMG ») (TSXV : NOU; OTCQX : NMGRF; Francfort : NM9) entame 2020 sur une lancée suite à un automne particulièrement productif. L'entreprise a une feuille de route bien chargée afin d'obtenir les permis requis à son projet minier Matawinie, de lancer la construction de ses installations commerciales et d'activer les opérations de démonstration pour ses produits à valeur ajoutée (PVA) de graphite.



Objectifs 2020 : Cap sur la préparation aux activités commerciales

Nouveau Monde fera progresser de manière parallèle ses projets miniers et de seconde transformation au cours de l'année afin de se positionner avantageusement pour le début des activités commerciales prévues en 2022. En ce sens, voici quelques objectifs de l'entreprise pour 2020 :

Lancement de la production de graphite micronisé et sphéronisé à son usine de démonstration de Saint-Michel-des-Saints au cours du T1-2020 afin d'optimiser le procédé et de qualifier les produits auprès de clients potentiels.

Mise à jour des ressources minérales du gisement Matawinie, suivant les dispositions du règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, au cours du T1- 2020.

Consultations du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement pour le projet minier Matawinie et finalisation de l'analyse environnementale du gouvernement en vue de l'obtention du décret autorisant le projet dans la seconde moitié de l'année.

Demande de permis et début des travaux préparatoires pour la construction des installations commerciales du projet minier vers la fin T3-2020.

Poursuite de la seconde année d'opération de l'usine de démonstration de flottation avec les plus hauts standards de santé et sécurité et de respect de l'environnement.

Construction et démarrage des opérations de purification de démonstration durant la seconde moitié de l'année en vue de produire du matériel d'anode pour les batteries lithium-ion.

Avancement de l'ingénierie de détail et approvisionnement des équipements de longue livraison pour les installations minières d'ici la fin du T4-2020.

Déploiement des programmes de formation de la main-d'oeuvre et de promotion des opportunités d'affaires ciblant les communautés de la Haute-Matawinie et Atikamekw.

Poursuite du marketing et du processus de qualification du concentré de graphite et du graphite sphérique auprès de clients internationaux. Les activités de ventes s'intensifient avec une première livraison pour 2020 déjà sur les routes (photo).

Établissement du financement du projet Matawinie.

Poursuite de l'intégration des communautés de la Haute-Matawinie, incluant Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon et la Première Nation Atikamekw, dans les initiatives conciliant le développement économique, social et environnemental.

« Alors que 2019 nous aura permis d'établir de solides assises pour notre entreprise, 2020 sera une année charnière pour nous permettre de concrétiser de manière tangible et structurante notre stratégie d'affaires », a déclaré Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde. « Grâce à l'expertise de notre équipe et l'engagement de nos partenaires communautaires et d'affaires, nous pourrons commencer à générer de la valeur pour nos actionnaires, nos employés et notre milieu d'accueil. »

Bilan 2019

Des avancées majeures à tous les niveaux du plan d'affaires de Nouveau Monde ont permis de bien positionner l'entreprise pour 2020 :

Partenariat de vente « offtake » et de marketing conjoint avec Traxys Group pour 25 000 tonnes de flocons de concentré de graphite.

Levée de fonds combinée de 22 millions CAD incluant un placement privé avec le Groupe Pallinghurst, un investisseur minier mondial de premier plan, pour l'exploitation de l'usine de flocons de graphite existante, la construction d'une usine de démonstration de PVA et le fonds de roulement de l'entreprise.

Renforcement de l'équipe exécutive et technique permettant d'assurer un bassin de talents à la hauteur du projet d'entreprise.

Subvention de 4,2 millions CAD du programme Technologies du développement durable Canada pour construire une usine pilote de graphite sphérique purifié.

Signature d'une entente de pré-développement avec le Conseil des Atikamekw de Manawan et le Conseil de la Nation Atikamekw.

Obtention du Prix d'excellence en développement durable de l'Association de l'exploration minière du Québec

Avancement de sa stratégie PVA avec l'achat d'équipements de micronisation et sphéronisation pour l'usine de démonstration.

Dépôt de l'étude d'impact environnemental et social du projet Matawinie et poursuite du processus d'évaluation environnementale auprès du gouvernement. Obtention de l'avis de recevabilité enclenchant les audiences publiques du projet Matawinie.

Démarrage de l'ingénierie détaillée en préparation pour des opérations commerciales pour l'extraction et la transformation du graphite.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite développe le projet minier de graphite Matawinie, situé à Saint-Michel-des-Saints, à 150 km au nord de Montréal, QC. À la fin 2018, la Société a publié une étude de faisabilité qui révèle un fort potentiel économique avec une production prévue de 100 000 tonnes de concentré de graphite par année, d'une pureté moyenne de 97 %, sur une période de 26 ans. Présentement, Nouveau Monde exploite une usine de démonstration où elle produit un concentré de graphite en paillettes pour acheminer à des clients potentiels nord-américains et internationaux en vue de la qualification de ses produits. Dans une perspective d'intégration verticale et de développement durable au sein du marché des véhicules électriques, Nouveau Monde prévoit la mise en place d'une usine de transformation secondaire du graphite à grande échelle, répondant aux besoins de l'industrie en pleine expansion des batteries lithium-ion. Dédié à des normes élevées en matière d'énergie renouvelable et de durabilité, le projet de graphite de la Matawinie sera le premier du genre à être exploité comme une mine entièrement électrique avec une faible empreinte carbone.

Médias Investisseurs Julie Paquet

Directrice, Communications

450-757-8905, poste 140

jpaquet@nouveaumonde.ca Christina Lalli

Directrice, Relations avec les investisseurs

438-399-8665

clalli@nouveaumonde.ca

Abonnez-vous à notre fil de nouvelles :

http://nouveaumonde.ca/en/support-nmg/

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, contenus dans le paragraphe « À propos de Nouveau Monde Graphite » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l'avenir. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d'expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com) et sur le site internet de la Société au : www.NouveauMonde.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e820ba10-f4ba-4c6f-865c-78d15a3fccc0

Communiqué envoyé le 14 janvier 2020 à 06:50 et diffusé par :