Le nouveau sondage YPO Global Pulse sur la confiance révèle que les jeunes chefs d'entreprise considèrent la confiance comme un élément essentiel, mais qu'ils manquent d'initiative lorsqu'il s'agit de la développer avec leurs employés





Près de 3000 chefs d'entreprise de 115 différents pays se sont penchés sur ce thème essentiel aux affaires

NEW YORK, 14 janvier 2020 /PRNewswire/ -- YPO, communauté mondiale de dirigeants regroupant plus de 28 000 chefs d'entreprise de 135 différents pays, a mené un sondage auprès de ses membres afin de connaître le point de vue des chefs d'entreprise sur l'importance de la confiance entre parties prenantes, la mesure dans laquelle ils prennent des initiatives à cet égard et parviennent à créer une culture de confiance au sein de leur organisation, ainsi que leur point de vue sur le rôle qu'a l'impact sociétal dans la création d'une relation de confiance entre parties prenantes.

Le sondage 2020 Global Pulse sur la confiance d'YPO, mené du 1er au 18 novembre 2019 auprès de 2960 participants, a révélé que la confiance était une question clé pour les chefs d'entreprise du monde entier, mais qu'il existait un important décalage entre les réflexions et les actions des chefs d'entreprise. Principales constatations :

96 % des chefs d'entreprise considèrent la création et le maintien d'une relation de confiance entre parties prenantes comme une priorité, près de la moitié d'entre eux (42 %) déclarant que l'importance de la confiance entre parties prenantes a augmenté au cours des cinq dernières années.

Seuls 40 % des chefs d'entreprise trouvent qu'il est facile de créer une relation de confiance avec leurs employés et ils trouvent encore plus difficile de le faire avec leurs clients (36 %).

Même si la plupart des chefs d'entreprise du monde conviennent qu'il s'agit d'un problème hautement prioritaire autour duquel ils ressentent une urgence croissante, plus de 60 % n'ont pas encore mesuré la confiance des employés dans leur entreprise et seulement un tiers (34 %) ont défini des plans spécifiques au sein de leur entreprise pour créer/maintenir une relation de confiance avec les employés.

La plupart des chefs d'entreprise comprennent le poids de leur fonction, 89 % d'entre eux étant d'accord pour dire qu'en tant que chefs d'entreprise, ils se doivent de refléter les valeurs de leur organisation à travers leurs actions.

Les chefs d'entreprise conviennent à 77 % qu'il leur incombe de prendre l'initiative du changement, plutôt que d'attendre que le gouvernement l'impose.

La plupart des chefs d'entreprise (71 %) conviennent que leur entreprise peut avoir un impact sociétal positif ; un nombre moindre de chefs d'entreprise conviennent que le fait d'agir sur les questions sociétales améliore la relation de confiance avec les employés (56 %) ou le public (57 %).

Méthodologie employée pour le sondage 2020 Global Pulse sur la confiance d'YPO:

Le sondage 2020 Global Pulse sur la confiance a été effectué par YPO du 1er au 18 novembre 2019 par l'intermédiaire d'un questionnaire en ligne. Au total, 2960 membres d'YPO ont répondu au sondage. L'échantillon comprenait des membres de 115 différents pays. La marge d'erreur due à l'échantillonnage est de plus ou moins 1,84 point de pourcentage au niveau de confiance de 95 %.

À propos d'YPO :

YPO est une communauté mondiale de dirigeants regroupant plus de 28 000 chefs d'entreprise de 135 différents pays qui sont portés par la conviction que le monde a besoin de meilleurs dirigeants. Chacun de nos membres a connu à un jeune âge une importante réussite en tant que dirigeant. Ils dirigent des entreprises et des organisations qui génèrent de manière combinée 9000 milliards de dollars de revenus annuels. Les membres d'YPO s'inspirent et se soutiennent mutuellement en apprenant les uns des autres et en partageant des expériences exceptionnelles au sein d'une communauté inclusive fondée sur l'échange et la confiance. Pour plus d'informations, consultez ypo.org.

