BTB annonce la vente d'un immeuble à Ingersoll (Ontario)

MONTRÉAL, le 13 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB ») annonce la vente d'un immeuble industriel situé au 311, rue Ingersoll sud à Ingersoll (Ontario) pour un produit de vente total de 13,3 millions $. BTB avait acheté cet immeuble en novembre 2012.

« Suite à la réception d'un avis de non-renouvellement de notre locataire pour leur bail de 200 000 pieds carrés, nous avons mis l'espace sur le marché avec un courtier local afin de trouver un nouveau locataire. Nous avons reçu une offre d'achat pour la propriété de la part d'un investisseur et, suite aux négociations, nous avons conclu la vente de la propriété à cet investisseur. Stratégiquement, nous avons pris la décision de procéder avec la vente de l'immeuble afin de réduire notre risque et de plus, la vente est conclue générant un profit pour BTB. » - Michel Léonard, Président et Chef de la Direction

BTB EN DATE DU 13 JANVIER 2020

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. En date du 13 janvier 2020, BTB est propriétaire de 65 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles totalisant environ 5,5 millions de pieds carrés. La valeur totale des actifs de BTB est d'environ de 900 millions $.

LES OBJECTIFS DE BTB

Produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts;

Croître ses actifs par la croissance interne et par des acquisitions relutives dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions;

D'optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique des propriétés pour maximiser la valeur à long terme des propriétés ainsi que ses parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

