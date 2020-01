Horizon Robotics dévoile Horizon Matrixtm 2, sa plateforme informatique deuxième génération, évolutive, à faible consommation d'énergie et prête à l'emploi dédiée à la conduite autonome





LAS VEGAS, 10 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Lors du CES 2020, Horizon Robotics a dévoilé Horizon Matrixtm 2, la toute dernière génération de sa plateforme informatique dédiée à la conduite autonome. Horizon Matrixtm 2 s'appuie sur le succès de ses prédécesseurs et a été adoptée par les fournisseurs de solutions de mobilité en tant que service (MaaS), par les équipementiers et par les fournisseurs de niveau 1 pour les flottes de conduite autonome sur les marchés mondiaux.

La plateforme Matrixtm 2 à refroidissement passif utilise le processeur à intelligence artificielle destiné aux automobiles, Horizon Journeytm 2 d'Horizon, et fonctionne dans un large éventail de conditions environnementales. La plateforme de calcul comprend des algorithmes testés sur le terrain pour fournir une perception de la vision très précise pour des applications allant de l'ADAS à des robotaxis, des navettes, des camions et des flottes de livraison entièrement autonomes. Chaque Horizon Matrixtm 2 peut prendre en charge jusqu'à 4 flux vidéo haute définition de perception en temps réel avec une solution au niveau du système à trois matrices de 12 caméras (8 champs de vue étroite et 4 fisheye) pour permettre une perception de la vision à 360 degrés. Horizon Matrixtm 2 peut être adapté à de multiples cas d'utilisation et domaines de conception d'exploitation (ODD). Le logiciel de perception intégré prend en charge jusqu'à 23 classes de segmentation sémantique au niveau des pixels, la détection complète d'objets 2D/3D et la classification de plusieurs types de véhicules, de piétons, de cyclistes, de feux de circulation et de panneaux de signalisation. Des scénarios difficiles, moins courants, mais néanmoins importants, comme les zones de construction, sont aussi désormais pris en charge.

Les clients qui souhaitent tirer parti de l'efficacité des performances de Matrix tout en déployant leurs propres modèles d'apprentissage profond propriétaires peuvent utiliser la trousse à outils d'intelligence artificielle Horizon OpenExplorertm. Horizon OpenExplorertm prend en charge les cadres d'apprentissage profond les plus populaires tels que TensorFlow et MXNet ainsi que les opérateurs, les dorsales et les modèles de pointe. Une bibliothèque complète d'exemples et de documents pour la conception est également incluse pour aider les clients à réduire leurs efforts de développement.

«?Avec notre plateforme Horizon Matrixtm 2, nos clients et partenaires peuvent réduire de manière significative les coûts de développement et accélérer les délais de commercialisation de leur flotte de véhicules à conduite autonome?», a déclaré Yufeng Zhang, le directeur général de la ligne de produits automobiles et directeur adjoint d'Horizon Robotics.

Depuis sa création en 2015, Horizon Robotics est devenu un leader mondial dans le domaine de l'informatique à intelligence artificielle en périphérie (Edge AI) et de l'architecture des processeurs dédiés à l'intelligence artificielle, en nouant des partenariats stratégiques approfondis avec les principaux équipementiers automobiles et fournisseurs de niveau 1 dans le monde entier, tels qu'Audi, Chang'An et Bosch. Horizon collabore également avec des sociétés spécialisées dans le domaine de la cartographie HD telles que SK Telecom, le plus grand fournisseur de services de télécommunications en Corée, et DeepMap, une start-up située à Palo Alto, afin de fournir une technologie de cartographie HD pour la conduite autonome. Lors du CES 2020, Horizon Robotics et Faurecia, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de niveau 1, ont annoncé un partenariat stratégique pour codévelopper des solutions de perception multimodales dotée d'intelligence artificielle et accélérer la commercialisation de la prochaine génération de systèmes de cockpit intelligents.

«?Nous sommes enthousiasmés par la croissance de notre écosystème de partenaires et de clients dans le monde entier et nous sommes fortement impliqués dans la réussite de nos partenaires et clients. La mobilité intelligente est au coeur de la mission de notre entreprise qui vise une vie meilleure et plus sûre. Nous apprécions la confiance de tous nos partenaires et clients du monde entier et y sommes sensibles?», a déclaré Yufeng Zhang.

À propos d'Horizon Robotics

Fondée en 2015, Horizon Roboticstm est un pionnier dans le domaine de l'intelligence artificielle pour une mobilité intelligente à la périphérie. Avec plus de 600 brevets, Horizon Robotics a activement développé des solutions informatiques d'apprentissage profond haute performance, à faible consommation et rentables qui font progresser la sécurité des transports, améliorent l'expérience de conduite et permettent le développement de la future génération de véhicules autonomes.

Les partenaires d'Horizon sont au centre de ses activités et bénéficient d'un délai de commercialisation inégalé grâce à sa trousse de développement et à ses jeux d'exemples de modèles préalablement entraînés. Depuis sa création, Horizon Robotics a permis à des équipementiers et des fournisseurs de premier niveau en Amérique du Nord, en Europe et en Asie de développer des solutions avancées d'apprentissage profond pour les applications en cabine et la conduite automatisée, repoussant ainsi les limites du secteur de la mobilité. www.horizon.ai

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1064743/Horizon_Robotics.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1064742/Horizon_Matrix_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1064741/Horizon_Robotics_Ecosystem.jpg

