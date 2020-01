L'entreprise européenne de biologie synthétique Octarine bénéficie d'un financement pour mettre au point une plateforme biosynthétique axée sur les dérivés de la psilocybine et des cannabinoïdes





Octarine Bio IVS (« Octarine » ou « l'entreprise »), une entreprise de biologie synthétique spécialisée dans le développement, par fermentation microbienne, de dérivés de la psilocybine et des cannabinoïdes fonctionnellement supérieurs, annonce aujourd'hui le succès de sa levée de fonds et l'engagement d'investisseurs privés tels qu'Oskare Capital et Bruce Linton, le fondateur et ancien PDG de Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth »). Canopy Growth fut la première entreprise productrice de cannabis d'Amérique du Nord à être cotée sur une grande place boursière (TSX), à faire partie d'un des plus importants indices boursiers (l'indice composé S&P/TSX) et à entrer à la bourse de New York.

« Nous sommes ravis de bénéficier du soutien d'un pionnier de l'industrie du cannabis », affirme Nethaji Gallage, PDG d'Octarine. « L'expertise, le réseau et les connaissances de Bruce constitueront un atout de grande valeur pour nous, et nous nous réjouissons à l'idée de donner un coup d'accélérateur à notre technologie grâce à son aide et à celle de nos autres investisseurs privés. »

« Octarine est une jeune entreprise prometteuse, dotée d'une technologie de plateforme capable de faire progresser plusieurs secteurs à évolution rapide, notamment par le biais de travaux sur la synthèse de nouveaux cannabinoïdes rares », déclare Bruce Linton. « Je serai heureux de soutenir l'entreprise et de voir sa technologie servir sur le marché. »

Le nouveau financement sera utilisé pour renforcer la propriété intellectuelle existante de l'entreprise et pour prouver la flexibilité commerciale de sa plateforme de production basée sur la fermentation. Octarine procède actuellement à une levée de fonds dont la clôture est prévue début 2020.

À propos d'Octarine

La mission d'Octarine est d'exploiter toutes les possibilités de la biologie de synthèse pour développer des dérivés de la psilocybine et des cannabinoïdes rares et fonctionnellement supérieurs, destinés à l'industrie pharmaceutique afin d'améliorer la santé et le bien-être des patients du monde entier. Octarine a mis au point des plateformes enzymatiques intracellulaires qui accroissent la diversité chimique des dérivés de la tryptamine psychédélique et des cannabinoïdes, facilitant ainsi la production de molécules supérieures aux propriétés pharmacocinétiques optimisées.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.octarinebio.com

À propos de Bruce Linton

M. Linton est le fondateur et ancien PDG de Canopy Growth et le cofondateur de Tweed Marijuana Incorporated. Sous l'égide de M. Linton, Canopy Growth fut la première entreprise productrice de cannabis d'Amérique du Nord à être cotée sur une grande place boursière. M. Linton a occupé divers postes, dont ceux de directeur général et refondateur de Computerland.ca, président et cofondateur de webHancer Corp., et il a également fait partie de l'équipe à l'origine de la création de CrossKeys Systems Corporation (« CrossKeys »). Il a par ailleurs été membre de l'équipe de direction de CrossKeys responsable de son introduction en bourse au NASDAQ/à la TSX.

