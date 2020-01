1933 Industries signe un accord de licence avec The Bloom Brand une société déjà bien établie de produits de cannabis de première qualité





Une de pionnière sur le marché, Bloomtm est une marque de confiance ayant un accès sur les plus grands marchés de cannabis aux États-Unis.

VANCOUVER, le 9 janv. 2020 /CNW/ - 1933 Industries Inc. (la «?société?» ou «?1933 Industries?») (CSE: TGIF) (OTCQX : TGIFF), une entreprise de produits de cannabis de consommation courante, verticalement intégrée, est heureuse d'annoncer un accord de licence (l'«?accord?») entre la filiale de la société, Alternative Medicine Association LLC («?AMA?») et Capna Intellectual, Inc., développeur de The Bloom Brand («?Bloomtm?»). L'accord d'une durée d'un an conclu en décembre a reçu l'approbation de l'État en janvier et attribue à AMA une licence exclusive de fabrication d'une large gamme de produits Bloomtm pour le marché du Nevada.

Fondé en 2014 en Californie, Bloomtm est maintenant vendu dans plus de 300 détaillants agréés en Californie, au Nevada, à Washington et au Nouveau-Mexique, et une expansion supplémentaire est prévue sur de nouveaux marchés en Oklahoma, au Massachusetts et au Canada.

En 2015, AMA a été le premier cultivateur agréé dans le sud du Nevada. Aujourd'hui, AMA poursuit sa tradition de cultiver du cannabis artisanal dans une nouvelle installation à la fine pointe de la technologie, offrant uniformité et flexibilité, située à Las Vegas. Bien connue pour ses produits à base de cannabis de première qualité, AMA produit une variété de concentrés de THC, ainsi que des huiles utilisées dans les cartouches pour vapoteuses, avec une variété de profils terpéniques offrant différentes saveurs et arômes.

«?Nos entreprises se concentrent sur les produits de cannabis de consommation finale offrant des ingrédients de la plus haute qualité et qui sont sans danger pour les consommateurs?», a déclaré Mme Ester Vigil, présidente de 1933 Industries. «?Notre objectif est de prendre de l'expansion au-delà de nos produits exclusifs AMA et de représenter les meilleures marques de cannabis au Nevada, en offrant une gamme complète de produits différenciés. Bloomtm est une marque que nous observons depuis un certain temps, en attendant le moment opportun pour travailler ensemble. Nous sommes impressionnés par le professionnalisme de l'équipe de Bloomtm et nous sommes fiers de représenter une marque aussi hautement récompensée au Nevada?», a poursuivi Mme Vigil.

Offrant une expérience aussi proche que possible de la plante de cannabis, gouteux et livrés de façon pratique, les produits sous licence Bloomtm comprennent :

Bloom tm Vape - une vapoteuse standard disponible dans une cartouche de 500 mg

Les produits Bloomtm ne contiennent aucun additif, PG, VG ou acétate de vitamine E.

«?L'uniformité est au coeur de tout ce que nous faisons, il était donc essentiel pour nous de trouver les bons partenaires pour étendre notre vision?», a déclaré le PDG et co-fondateur de Bloomtm, M. Vitaly Mekk, «?Nous sommes ravis d'entamer ce partenariat avec 1933 Industries. Leur vaste histoire et expérience du cannabis au Nevada nous donne confiance que nous serons en mesure d'atteindre nos objectifs ensemble.?»

À propos de Capna Intellectual

Tirant parti d'une expérience diversifiée dans la vente au détail de cannabis, les BGC et la technologie, Capna Intellectual a pour mission de développer des produits authentiques qui offrent des expériences de consommation de cannabis inoubliables. Capna Intellectual est connue pour avoir développé Bloom, une marque de cannabis pionnière établie dans le sud de la Californie en 2014. Bloom est maintenant vendue dans plus de 300 détaillants dans quatre États : la Californie, le Nevada, Washington et le Nouveau-Mexique. En 2020, Capna Intellectual poursuivra la croissance rapide de la marque en ajoutant des catégories de produits supplémentaires lors de son lancement sur trois nouveaux marchés : l'Oklahoma, le Canada et le Massachusetts.

À propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries est une entreprise verticalement intégrée et orientée vers la croissance, qui se concentre sur la culture et la fabrication de produits de cannabis de marque de consommation courante dans une large gamme de formats de produits. Opérant à travers deux filiales, la société contrôle tous les aspects de la chaîne de valeur avec des actifs de culture, d'extraction, de transformation et de fabrication soutenant son portefeuille diversifié de marques de cannabis et de partenaires de licence.

Notre portefeuille de marques primées comprend : le cannabis et les concentrés d'AMA, le Canna Hemptm infusé de CBD, le Canna Hemp Xtm, et le Canna Fusedtm. Nos partenaires dans le cadre d'accords de licence incluent notamment : Birdhouse Skateboardstm, Blondetm Cannabis, Bloomtm, Denver Dab Co., OG DNA Genetics, The Pantry Company, PLUGplay, et The Original Jack Herer®.

La société détient également 91 % d'Alternative Medicine Association, LLC (AMA) et 100 % d'Infused MFG LLC. 1933 Industries continue de se concentrer sur l'industrie légale du cannabis américain en tant qu'opérateur multiétats dans le Nevada, le Colorado et la Californie.

À propos de Canna Hemptm

La crème apaisante Canna Hemptm CBD a été nommée «?Meilleure crème topique?» par Leafy dans la catégorie Best in State : The Top State Specific Products and Experiences of 2018.

http://www.cannahemp.com

https://www.leafly.com/news/strains-products/best-in-state-2018-nevada-cannabis

À propos de Canna HempXtm

Le Canna Hemp Xtm a été nommé « Meilleure crème topique contre la douleur » par Herb et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp Xtm est une crème de récupération sportive à base de CBD, destinée aux athlètes, qui comble le fossé entre la récupération et la performance maximale.

http://www.cannahempx.com

https://herb.co/learn/best-cannabis-products/

Ni le CSE ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du CSE) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Avis concernant les déclarations prospectives : Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L'utilisation de n'importe lequel des mots «?anticiper?», «?continuer?», «?estimer?», «?s'attendre?» «?peut?», «?va?», «?projeter?», «?devrait?», «?croire?» et des expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations regardantes. Bien que la société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles sont fondées les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car elle ne peut donner aucune assurance qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futures, elles impliquent par leur nature même des risques et des incertitudes. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux actuellement prévus en raison de nombreux facteurs et risques, notamment de divers facteurs de risque décrits dans les documents d'information de la société, qui peuvent être consultés sous le profil de la société sur www.sedar.com. 1933 Industries ne s'engagent aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

