Binary Tree est nommée finaliste du prix des Partenaires de Microsoft Security 20/20, dans la catégorie Partenaire de l'année pour le déploiement de la sécurité M365





Binary Tree, un fournisseur de solutions logicielles et SaaS conçues pour permettre aux entreprises du monde entier de se transformer et de prendre en charge le changement accompagnant la migration vers le cloud Microsoft, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été nommée finaliste des prix des Partenaires de Microsoft Security 20/20, dans la catégorie Partenaire de l'année pour le déploiement de la sécurité M365. La société a été reconnue par un panel mondial d'éminents partenaires de Microsoft Corp. pour avoir fait preuve d'excellence en matière d'innovation, d'intégration, et de mise en oeuvre de solutions clients, en se basant sur la technologie Microsoft.

« Cette reconnaissance montre que Binary Tree continue, en tant que leader du secteur, continue à permettre aux entreprises de planifier, de moderniser et de gérer leurs environnements Microsoft tout en maintenant les normes de sécurité les plus strictes », a déclaré Nick Wilkinson, PDG de Binary Tree. « Notre objectif est d'obtenir le succès continu pour nos clients tandis qu'ils innovent avec leurs investissements dans la plateforme Microsoft. »

Lors de la cérémonie des prix des Partenaires de Microsoft Security 20/20, nous allons célébrer les finalistes de 16 catégories couvrant les partenaires d'intégration de sécurité, les intégrateurs de systèmes et les fournisseurs de services gérés de sécurité. Binary Tree a été nommé finaliste dans la catégorie Partenaire de l'année pour le déploiement de la sécurité M365.

Les thèmes des nouveaux prix Partenaires de Microsoft Security 20/20 sont la vision et la clarté. Microsoft Security est axée sur la protection de nos clients et il n'y a aucune vision pour l'avenir qui n'implique pas de partenaires de sécurité », a confié Rob Lefferts, vice-président administratif de Microsoft Threat Protection. « Nous organisons le premier gala des prix des Partenaires de Microsoft Security 20/20 pour honorer les partenaires de sécurité qui ont un impact grâce au développement technologique et à l'habilitation des clients. »

Ce n'est que par le biais de collaborations que les organisations peuvent aider les clients à obtenir plus de clarté et à devenir plus sécurisés. L'écosystème de la sécurité doit travailler de concert pour créer une vision de l'avenir où les personnes, les informations et les entreprises seront rendues plus sûres. Microsoft Security 20/20 offre l'occasion d'honorer les partenaires Microsoft qui ont développé et fourni des solutions et des services basés Microsoft exceptionnels au cours de l'année écoulée.

À propos de Binary Tree

Binary Tree fournit des solutions logicielles et SaaS, conçues pour permettre aux entreprises du monde entier de se transformer et de prendre en charge le changement accompagnant la migration vers le cloud Microsoft. Grâce à son approche axée sur l'entreprise, Binary Tree a aidé plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 et 10 000 organisations mondiales, à planifier, moderniser et superviser les transformations qui impliquent Microsoft 365, Office 365, Azure, les applications professionnelles et les entreprises fusionnées. La société est un Partenaire Gold de Microsoft et l'un de ses fournisseurs privilégiés à travers le monde. Binary Tree a son siège en dehors de la ville de New York et dispose de bureaux internationaux en France, en Allemagne, en Malaisie, à Singapour, en Suède et au Royaume-Uni. Consultez le site www.binarytree.com pour en savoir plus.

Les autres noms de produits et services mentionnés ici peuvent être des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 janvier 2020 à 14:35 et diffusé par :