MVM Partners LLP clôture le fonds MVM V





MVM Partners a annoncé aujourd'hui la clôture du fonds de santé MVM V qui a atteint un plafond de 325 millions de dollars.

Depuis 1997, MVM investit largement dans les entreprises du secteur de la santé. Le fonds MVM V poursuivra cette vaste mission mondiale d'investissement dans des entreprises privées et des sociétés cotées actives dans les secteurs des technologies médicales, des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie, des outils de diagnostic, des sciences de la vie et de la santé numérique. La valeur de chaque opération d'investissement atteint généralement 20 à 40 millions de dollars, mais le fonds dispose de capacités d'investissement plus importantes.

Globalement, MVM a créé des fonds d'investissement totalisant plus d'un milliard de dollars qui sont gérés à partir de ses bureaux de Boston et de Londres. Pour plus d'informations, visitez le site internet: www.mvm.com.

Le présent communiqué de presse, ainsi que toute information ou document connexe, est publié par MVM Partners LLP, une organisation autorisée et régulée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority.

Ce document ne constitue pas une offre ni une invitation à souscrire ou à acheter une participation dans une société. Tout investissement dans MVM IV LP ne sera réalisé que sur la base du prospectus de placement privé publié à cet effet, de la convention de société en commandite et de la documentation connexe.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 janvier 2020 à 08:40 et diffusé par :