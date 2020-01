smartTrade annonce une forte croissance 2019 et fait d'excellentes projections pour 2020





smartTrade, éditeur de logiciels spécialisés dans le secteur du trading et de la finance, annonce une forte croissance en 2019. De multiples initiatives, telles que l'expansion géographique et la pénétration de nouveaux marchés, ont contribué à ces excellents résultats.

Augmentation des parts de marché : La signature de nouveaux contrats permet à smartTrade d'accroître ses parts de marché en Australie, au Japon, à Hong Kong, aux Pays-Bas, en Amérique du Nord, à Singapour, en Suisse, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis. La société a acquis des clients dans de nouvelles zones géographiques telles qu'en Amérique centrale, en Israël, au Liechtenstein et en Turquie. smartTrade prévoit de continuer à se développer dans les pays émergents et en développement où la demande de solutions d'automatisation et gestion de devises locales est élevée et continue de progresser.

Opportunités de segment de marché : Les sociétés Buy-Side adoptent les solutions smartTrade pour bénéficier de fonctionnalités de trading sophistiquées, d'une gestion des flux financiers et d'allocations pré / post trading afin d'obtenir de meilleures performances. Les banques optent pour des solutions smartTrade avec d'avantage de fonctionnalités autour d'algorithmes et d'internalisation des flux. L'adoption de LiquidityFX, la plateforme de trading de devises de smartTrade, est stimulée par l'ajout de nouvelles classes d'actifs telles que les crypto-monnaies, les marchés monétaires et les options. La demande de smartFI, la plateforme de trading de titres à revenu fixe de smartTrade, s'intensifie car elle répond parfaitement à des sociétés financières qui cherchent une solution pour faire face à la fragmentation et au manque de liquidité sur les marchés.

Une expansion mondiale : smartTrade a ouvert une nouvelle filiale à Genève afin d'avoir une présence locale pour nos nombreux clients et prospects Suisses. Pour continuer à fournir des services de très haute qualité à des clients de plus en plus nombreux à travers le monde, smartTrande agrandit son équipe de vente et recrute dans quasiment tous les services et toutes les filiales : Aix en Provence, Genève, Londres, Milan, New York, Singapour et Tokyo.

Une expertise reconnue : En 2019, les solutions de smartTrade ont reçu de multiples récompenses décernées par des experts de la FinTech: Best OMS, Best Crypto Trading Platform, Best Trading System, Best Buy-Side EMS, Best Liquidity Aggregation.

David VINCENT, PDG de smartTrade Technologies a déclaré : "Grâce à la forte augmentation du nombre de nos clients et de nouveaux projets, smartTrade connaît une excellente croissance depuis plusieurs années. Avec les différentes équipes smartTrade nous avons structuré l'organisation de l'entreprise afin que nous puissions poursuivre notre solide expansion. Notre objectif étant de continuer à assurer un excellent niveau de satisfaction auprès nos clients et nos collaborateurs."

À propos de smartTrade Technologies :

smartTrade Technologies est un pionnier en solutions de courtage électronique multi-actifs. Notre technologie de pointe permet l'automatisation et la gestion des flux financiers en temps réel entre les différents acteurs du marché. Nos logiciels permettent à nos clients une gestion plus efficace et performante de leur cycle de trading et l'optimisation de leurs coûts. smartTrade Technologies fournit des solutions flexibles de bout en bout destinées aux devises, au revenu fixe, aux actions et produits dérivés avec une connectivité vers plus de 120 fournisseurs de liquidités, agrégation, routage intelligent et gestion des ordres, tarification, distribution, capacités de gestion des risques et une interface utilisateur HTML5 flexible. Nous travaillons avec une variété de clients tels que des banques, des courtiers, des fonds spéculatifs et des courtiers en compte propre. LiquidityFX pour les devises et smartFI pour les titres à revenus fixes sont des solutions qui peuvent être fournies comme logiciels autonomes ou avec un service intégré et hébergé dans les datacenters des places financières les plus importantes. smartANALYTICS, notre solution d'analyse big data, permet la création de tableaux de bord et de rapports historiques ou en temps réel afin d'interagir de manière plus efficace avec les acteurs du marché financiers et vos clients. Pour de plus de renseignements visitez smart-trade.net

Communiqué envoyé le 7 janvier 2020 à 08:10 et diffusé par :