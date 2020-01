FPI Nexus annonce l'acquisition d'un portefeuille de trois propriétés industrielles par voie d'émission de parts





MONTRÉAL et TORONTO, 06 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSXV: NXR.UN) est heureux d'annoncer qu'il a conclu une entente inconditionnelle pour acquérir trois propriétés industrielles à locataire unique situées à Regina et Saskatoon (Saskatchewan) qui totalisent 231 700 pieds carrés de superficie locative brute.



Le portefeuille de trois propriétés sera acquis pour un prix d'achat de 17,4 millions de dollars avec un taux de capitalisation initial attrayant de 7,6%, ainsi qu'un potentiel d'augmentation du bénéfice d'exploitation net du portefeuille. Les propriétés sont évaluées à environ 22,75 millions de dollars. En règlement du prix d'achat, 4 809 524 parts de société en commandite de catégorie B d'une société en commandite filiale du FPI et 3 476 190 parts du FPI seront émises au vendeur à 2,10$ par part. Ceci constituait une prime par rapport au cours du marché de 2,05$ par part du FPI à la date de la signature de la convention d'achat-vente. L'acquisition devrait être conclue au début de février.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l'acquisition, à la détention et à la gestion d'immeubles industriels ainsi que d'immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d'Amérique du Nord. À l'heure actuelle, le FPI est propriétaire d'un portefeuille de 69 immeubles comportant une superficie locative d'environ 3,8 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 102 110 000 parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 18 216 000 parts du FPI.

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Rob Chiasson, chef de la direction financière au 416 613-1262.

