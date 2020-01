Le Burj Khalifa, gratte-ciel le plus haut de la planète, captive le monde entier grâce à l'incroyable spectacle organisé par Emaar à l'occasion de la Saint-Sylvestre dans le centre-ville de Dubaï





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 6 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Emaar, promoteur en chef du Burj Khalifa, a ébloui plus de 2 milliards de personnes à travers le monde grâce à un spectacle pyrotechnique à couper le souffle sur la plus haute tour du monde pour fêter le Nouvel An 2020. Dans le cadre d'un récit envoûtant, le Burj Khalifa s'est transformé au travers d'animations, d'effets sonores, de lumières et d'un spectacle de fontaines synchronisées, emmenant les spectateurs en voyage vers la nouvelle décennie.

Après le traditionnel décompte numérique de 10 secondes sur la façade éclairée du Burj Khalifa, les douze coups de minuit ont sonné, lançant le signal pour emplir le ciel du centre-ville de Dubaï d'une rafale de feux d'artifice et de couleurs au cours d'un spectacle de 8 minutes et 43 secondes, un nouveau record. Les heureux spectateurs ont alors pu contempler la plus longue série de feux d'artifice de l'histoire des spectacles mettant en scène le Burj Khalifa pour la Saint-Sylvestre, durant plus de cinq minutes. Ce spectacle a nécessité au total 1 371 kg de feux d'artifice, placés sur le nombre colossal de 207 zones de tir.

Afin de marquer l'aube d'une nouvelle décennie, le spectacle présenté sur le Burj Khalifa a été conceptualisé par Emaar. Chaque seconde du spectacle a été aussi enchanteresse que les années précédentes et comprenait des feux d'artifice, des animations sur la façade LED du Burj Khalifa, des compositions musicales ainsi qu'un magnifique spectacle de fontaines.

Cet événement très attendu a réuni plus d'un million de spectateurs dans le centre-ville de Dubaï, méga-développement phare d'Emaar, pour contempler les 15 000 feux d'artifice parfaitement chorégraphiés selon 48 schémas pyrotechniques, signalant le coup d'envoi d'une nouvelle décennie. Tous les effets pyrotechniques ont été spécialement sélectionnés et confectionnés pour le spectacle, assurant des feux d'artifice aux motifs et aux effets réellement uniques.

Les célébrations ont aussi inclus le plus long spectacle de fontaines de Dubaï à ce jour depuis leur lancement en 2009, soit une nouvelle étape prestigieuse pour le spectacle mêlant eau et musique. Ce spectacle de renommée mondiale a nécessité 160 heures de travail sur quatre semaines pour la chorégraphie, et a vu jaillir simultanément 113,5 kilolitres d'eau dans l'air, grâce aux nombres impressionnants de 1 137 propulseurs d'eau et 6 612 projecteurs.

Certains aspects du spectacle évoquaient la culture, l'art et la musique de la région. Avant les douze coups de minuit, les animations sur le Burj Khalifa ont transformé la tour en oud, instrument traditionnel, résonnant au rythme d'une mélodie de type arabesque, après quoi un magnifique ensemble de fleurs a commencé à éclore, ajoutant finesse et beauté au spectacle. Pour compléter cela et mettre en lumière la synergie existant entre les partenaires, les drapeaux des pays du CCG sont apparus sur la façade du monument emblématique pour célébrer le puissant lien entre ces nations.

Suite à une demande sans précédent, Emaar a offert une opportunité unique à des individus du monde entier : celle de voir leur souhait pour la Nouvelle Année apparaître sur la façade LED du Burj Khalifa pendant la célébration d'Emaar pour le Nouvel An 2020. Les campagnes du spectacle sur les réseaux sociaux « Burj Wishes » ont atteint des dizaines de milliers d'utilisateurs, les participants publiant leur souhait aux yeux du monde sur les comptes d'Emaar, @EmaarDubai, sur Twitter, Facebook ou Instagram, en utilisant le hashtag #EmaarNYE2020.

La campagne sur les réseaux sociaux d'Emaar à l'occasion de la célébration du Nouvel An 2020 en partenariat avec TikTok a permis aux marques de poursuivre leur relation étroite, avec le défi TikTok 2020makeawish d'Emaar, engageant le nombre impressionnant de plus de 30 millions d'utilisateurs alors que se préparaient les célébrations du Nouvel An.

M. Ahmad Matrooshi, directeur général, Emaar Properties, a déclaré : « Chez Emaar, nous sommes tous extrêmement fiers d'organiser et de produire cet événement pour réjouir le monde. Alors que nous commençons une nouvelle décennie, nous avons pour ambition de continuer à favoriser l'innovation, la progression et un avenir prospère, ici à Dubaï, aux Émirats arabes unis et dans le monde entier. »

La célébration du Nouvel An 2020 d'Emaar a été l'une des célébrations du Nouvel An diffusées en direct à l'échelle mondiale les plus regardées à travers le monde, aussi bien à la télévision qu'à l'adresse mydubainewyear.com et sur la chaîne YouTube EmaarDubai. Il est possible de revoir cette expérience en ligne à l'adresse mydubainewyear.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1060076/Emaar_Burj_Khalifa_New_Years_Eve_Show_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1060077/Emaar_Burj_Khalifa_New_Years_Eve_Show_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1060078/Emaar_Burj_Khalifa_New_Years_Eve_Show_3.jpg

Communiqué envoyé le 6 janvier 2020 à 13:35 et diffusé par :