En santé mentale, tous les gestes comptent! Participez au 10e anniversaire de la Journée Bell Cause pour la cause, qui aura lieu le 29 janvier, en discutant de comment nous pouvons tous changer les choses





Le thème de la 10 e édition de la Journée Bell Cause pour la cause est « En santé mentale : tous les gestes comptent », et pour l'occasion, nous voulons entendre vos histoires et vos idées sur la création d'un changement positif.

édition de la Journée Bell Cause pour la cause est « En santé mentale : tous les gestes comptent », et pour l'occasion, nous voulons entendre vos histoires et vos idées sur la création d'un changement positif. Interagissez sur les médias sociaux, textez et parlez pour donner votre appui et aider à accroître les dons de Bell au profit de la santé mentale au Canada sans débourser quoi que ce soit.

Visitez Bell.ca/Cause et découvrez certains des nombreux organismes qui font une différence dans la vie des personnes atteintes d'une maladie mentale.

MONTRÉAL, le 6 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le 29 janvier marquera le 10e anniversaire de la Journée Bell Cause pour la cause, lors de laquelle tout le monde est invité à prendre part à la conversation sur la santé mentale la plus importante au monde. Cette année, le thème de la campagne pour la Journée Bell Cause pour la cause est « En santé mentale : tous les gestes comptent ». Nous espérons que vous participerez à la discussion sur la façon dont nous pouvons tous créer un changement positif dans la vie des Canadiens vivant avec une maladie mentale.

« J'ai hâte de me joindre aux Canadiens et aux citoyens du monde pour célébrer la 10e Journée Bell Cause pour la cause annuelle et parler des actions, petites et grandes, que nous pouvons tous accomplir afin de créer un changement positif en matière de santé mentale, a exprimé Mirko Bibic, président et chef de la direction de Bell. L'année 2020 s'annonce être une autre année de progrès en santé mentale au Canada, la première d'une nouvelle décennie de sensibilisation accrue aux conséquences de la maladie mentale et d'occasions d'apporter un changement réel et durable. »

« Dans la dernière décennie, le Canada a fait beaucoup de chemin en ce qui concerne la lutte contre la stigmatisation liée à la maladie mentale et la sensibilisation à la façon dont elle touche chacun d'entre nous, a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Nous pouvons miser sur notre progrès en nous concentrant sur des actions concrètes que nous pouvons tous faire pour soutenir la santé mentale dans nos collectivités, nos écoles et nos milieux de travail. Nous pouvons tirer des leçons des pionniers et des autres sur les manières d'apporter un changement, que ce soit collectivement ou individuellement, pour la santé mentale d'autrui ou pour la nôtre. »

En santé mentale : tous les gestes comptent

Au moyen d'une campagne multimédia nationale, cette année, le thème de la Journée Bell Cause pour la cause met en lumière les façons dont nous pouvons transformer la sensibilisation et l'acceptation en action concrète. Les organisations comme les individus peuvent accomplir des actions pour soutenir les personnes vivant avec une maladie mentale, par exemple : mettre sur pied des guichets uniques pour que des jeunes aient accès à des services de santé mentale, des services sociaux et des programmes de mieux-être, mobiliser votre collectivité ou votre équipe pour militer pour un meilleur accès aux soins, soutenir quelqu'un vivant des difficultés par des gestes de bonté et de soutien, militer au nom d'un membre de votre famille, faire entendre votre voix sur les réseaux sociaux ou même simplement prendre le temps de prendre soin de votre propre santé mentale.

La campagne de la Journée Bell Cause pour la cause met également en vedette le travail de huit organismes canadiens exceptionnels qui fournissent un accès de première ligne à des services de santé mentale partout au pays : Revivre, la Croix-Rouge canadienne, Ambulance Saint-Jean, Jeunesse, J'écoute, l'Association canadienne pour la santé mentale, Foundry, Jack.org et l'Institut des Familles Solides.

« Revivre est fière de participer à la campagne Bell Cause pour la cause cette année, a déclaré Jean-Rémy Provost, directeur général de l'organisme. Au cours des dernières années, Bell Cause pour la cause a contribué à l'expansion et à l'implantation de notre programme d'autogestion de la santé J'avance! au sein de plusieurs autres organismes communautaires du Québec. Nous sommes reconnaissants envers Bell Cause pour la cause de leur soutien pour aider les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ainsi que leurs proches à bâtir et maintenir une bonne santé mentale, et ainsi retrouver une bonne qualité de vie. »

De plus, Bell Cause pour la cause annoncera de nouvelles initiatives de financement d'autres organismes partenaires ainsi que le lancement du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause en 2020. Le programme annuel offre des dons allant jusqu'à 25 000 $ à des initiatives locales et communautaires en santé mentale. Depuis le lancement du fonds, en 2011, le programme a appuyé 657 organismes dans chaque province et territoire.

Bell Média présentera également une programmation spéciale sur le thème de la santé mentale, en français et en anglais, sur ses plateformes télévisuelles, radio et numériques. Par ailleurs, RDS, Canal Vie, Canal D et Z diffuseront le documentaire Plus fort ensemble qui met en lumière les gens touchés par la maladie mentale et sur ceux qui vont au front pour eux, les organismes et les professionnels de la santé bien sûr, mais surtout leurs proches. Cette émission couronnera une journée remplie de programmation spéciale, lors de laquelle Bell Média tiendra au courant les Canadiens du déroulement de la conversation sur la santé mentale.

L'équipe de la Journée Bell Cause pour la cause

L'équipe de Bell Cause pour la cause est heureuse d'accueillir à nouveau le soutien des Amis de Bell Cause pour la cause et des porte-parole passionnés, dont l'expérience avec la maladie mentale est source d'inspiration pour nous tous. L'équipe comprend Clara Hughes, athlète olympique et porte-parole fondatrice de Bell Cause pour la cause, Marie-Soleil Dion, Michel Mpambara, Stefie Shock, Étienne Boulay, Howie Mandel, Michael Landsberg et Mary Walsh, ainsi que les ambassadeurs communautaires suivants : la musicienne Florence K, l'actrice Véronique Bannon, le golfeur professionnel Andrew Jensen, l'ancien joueur de la Ligue canadienne de football Shea Emry, l'ancien combattant Bruno Guévremont et l'humoriste Jessica Holmes.

« Nous avons accompli des progrès vraiment remarquables au cours des dix dernières années en matière de santé mentale en vous partageant nos histoires, a affirmé Clara. L'élan que nous avons créé en vue d'entraîner un changement positif est vraiment formidable, donc maintenons-

le lors de la Journée Bell Cause pour la cause en parlant de ce que nous faisons pour changer la vie des personnes aux prises avec des problèmes de maladie mentale. »

Joignez-vous à la conversation pendant la Journée Bell Cause pour la cause et faites en sorte que tous les gestes comptent !

Le 29 janvier, des drapeaux Bell Cause pour la cause seront hissés partout au pays, et les Canadiens de tous les horizons et de toutes les régions prendront part à la conversation sur la santé mentale. En participant sur un large éventail de plateformes de communication pendant la Journée Bell Cause pour la cause, vous aidez directement à accroître le montant des dons de Bell à des programmes en santé mentale.

Bell verse 5 ¢ au profit de programmes canadiens en santé mentale pour chacune des interactions pendant la Journée Bell Cause pour la cause, et les participants n'ont pas à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet et service de téléphonie :

Parler : Chaque appel mobile et interurbain effectué par les clients des services sans fil et téléphoniques de Bell.

Texter : Chaque message texte envoyé par les clients des services sans fil de Bell.

Twitter : Chaque gazouillis et rediffusion de gazouillis utilisant le mot-clic #BellCause et présentant l'émoji Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Twitter.com/Bell_Cause .

et présentant l'émoji Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse . Facebook : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur la page Facebook.com/BellCausePourLaCause et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause.

et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause. Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Instagram.com/Bell_Cause .

. Snapchat : Chaque utilisation du filtre Bell Cause pour la cause et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause.

YouTube : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse YouTube.com/BellCanada .

La Journée Bell Cause pour la cause de 2019 a généré 145 442 699 messages sur toutes les plateformes, gonflant ainsi le financement de Bell pour la santé mentale d'un montant supplémentaire de 7 272 134,95 $.

Depuis la première édition de la Journée Bell Cause pour la cause, en 2011, les Canadiens et des gens du monde entier ont envoyé plus d'un milliard de messages de soutien pour la santé mentale. Ainsi l'engagement total de Bell s'élève maintenant à 100 695 763,75 $, y compris le don initial de 50 millions de dollars à l'occasion du lancement de Bell Cause pour la cause en 2010.

Déjà le mot-clic canadien le plus utilisé de tous les temps, #BellLetsTalk s'est encore une fois hissé à la tête du palmarès de Twitter au Canada et dans le monde entier, tandis que la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause a été rediffusée sur Twitter plus que tout autre gazouillis au Canada en 2019.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause repose sur quatre grands piliers d'intervention : Lutte contre la stigmatisation, Accès et soins, Recherche et Leadership en milieu de travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 000 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, et a versé d'importants dons à des hôpitaux, à des universités et à d'autres organismes de recherche et de soins.

Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

Questions des médias

Vanessa Damha

514 870-6663

vanessa.damha@bell.ca

@Bell_Nouvelles

@Bell_Cause

SOURCE Bell Canada

Communiqué envoyé le 6 janvier 2020 à 06:59 et diffusé par :