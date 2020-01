/R E P R I S E -- Avis aux médias - Manifestation des brigadiers scolaires de la Ville de Québec/





QUÉBEC, le 5 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les quelque 250 brigadiers scolaires de la Ville de Québec manifesteront ce lundi afin de dénoncer notamment les risques que les compressions de la Ville font encourir aux écoliers.

Au début de septembre 2019, la Ville de Québec, par l'entremise du maire Labeaume, a admis avoir procédé à des compressions de 25 000 heures de surveillance en brigade scolaire.

Alors que le nombre et les heures de fréquentation des écoliers n'ont pas fait l'objet d'analyse, le syndicat représentant les brigadiers déplore la manière unilatérale dont cette décision a été prise. Aucune direction d'école ni aucune commission scolaire n'ont été consultées, et surtout, aucun parent n'a été préalablement informé.

À la veille du début des négociations en vue du renouvellement de la convention collective des brigadiers, ces derniers vont prendre les moyens nécessaires afin de faire entendre raison à la Ville pour qu'elle annule ces compressions absurdes puisqu'elles ne tiennent pas compte des besoins des écoles ni de la fréquentation des écoliers. Des griefs sont en cours pour faire respecter l'application de la convention collective.

Le conseiller syndical, Yanick Labrecque, tiendra un point de presse à 12 h 45.

QUI, QUOI : Courte manifestation des brigadiers scolaires de la Ville de Québec.

QUAND, OÙ : Lundi 6 janvier 2020, à 12 h 15, au Centre des foires, 250 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1L 5A7.

