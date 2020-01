Déclaration de la ministre Chagger à l'occasion du Mois du patrimoine tamoul





En janvier, les Canadiens célèbrent le Mois du patrimoine tamoul

OTTAWA, le 3 janv. 2020 /CNW/ - Cette semaine, nous célébrons le début du Mois du patrimoine tamoul. Adopté à l'unanimité par le Parlement du Canada en 2016, ce mois offre aux Canadiens la chance de célébrer le précieux apport des membres de la communauté tamoule à l'enrichissement du tissu social, économique, politique et culturel du Canada.

Le Canada est fier de compter l'une des plus grandes diasporas tamoules au monde. Les Canadiens d'origine tamoule contribuent à faire du Canada d'aujourd'hui un pays accueillant, inclusif et fort de sa diversité. Le Mois du patrimoine tamoul est une belle occasion pour la population canadienne d'en apprendre davantage sur l'histoire de cette communauté, ainsi que sur la force de la langue et de la culture tamoules.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, j'invite les Canadiens aux quatre coins du pays à prendre part aux activités qui auront lieu en janvier. Ensemble, célébrons tout ce qui rend nos communautés uniques et dynamiques. Bon Mois du patrimoine tamoul à tous et à toutes!

SOURCE Patrimoine canadien

