Le Canadien Pacifique conclut l'acquisition des Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec





CALGARY, le 30 déc. 2019 /CNW/ - Le Canadien Pacifique (TSX : CP) (NYSE : CP) a conclu la transaction relative à l'acquisition des Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec (« CMQ »). L'acquisition de CMQ aux États-Unis demeure assujettie à l'approbation du Surface Transportation Board.

L'acquisition, initialement annoncée le 20 novembre 2019, fournira aux clients du CP un accès continu, sécuritaire et efficace aux ports de Searsport (Maine) et de Saint John (Nouveau-Brunswick) par l'entremise de la Eastern Maine Railway Company (EMRY) et du Chemin de fer du sud du Nouveau-Brunswick (NBSR), préservant et renforçant ainsi la concurrence.

Note relative à l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient certaines informations et déclarations prospectives (collectivement, l' « information prospective ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui, sans s'y limiter, portent sur le succès de notre entreprise, et nos activités, nos prévisions quant à nos résultats opérationnels et la réussite anticipée de la transaction CMQ, ainsi que les effets anticipés sur le CP et ses clients.

L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est fondée sur les attentes, les estimés, les projections et les hypothèses actuelles de CP, et sur l'expérience et la perception des tendances historiques de CP, et comprend, sans s'y limiter, les attentes, les estimés, les projections et les hypothèses relatives au rendement des actifs de CP et de ses équipements, incluant la réussite de l'intégration du CMQ; et les lois, les règlements et les politiques gouvernementales applicables. Bien que CP estime que les attentes, les estimations, les projections et les hypothèses sur lesquelles repose l'information prospective contenue aux présentes sont raisonnables en date des présentes, il ne peut être garanti qu'elles s'avéreront exactes.

Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment sur l'information prospective parce que les résultats réels pourraient varier de façon importante de ceux indiqués ou présumés dans l'information prospective. De par sa nature, l'information prospective fournie par le CP comprend certains risques et éléments incertains qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de l'information prospective. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur l'information prospective comprennent, sans s'y limiter, l'intégration du CMQ; les modifications aux lois, règlements et politiques du gouvernement; les risques et obligations résultant de déraillements; le transport de marchandises; les changements climatiques; et les événements divers susceptibles de perturber l'exploitation, y compris les intempéries, comme les sécheresses, les inondations, les avalanches, les tremblements de terre, ainsi que les attaques à la cybersécurité, les menaces pour la sécurité et la façon dont les pouvoirs publics y réagissent, de même que les changements d'ordre technologique. La liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Ces facteurs et d'autres facteurs sont décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CP auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et par CP aux États-Unis, y incluant auprès de la Securities and Exchange Commission. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » et au « Analyse par la direction de la situation financière et rapport de gestion - Information prospective » des rapports annuels et intermédiaires du CP sur formulaire 10-K et 10-Q.

L'information prospective contenue dans le présent communiqué est présentée en date des présentes. Le CP ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser d'une autre façon l'information prospective ou les hypothèses et risques précédents qui ont une incidence sur cette information par suite de données nouvelles, d'événements futurs ou d'autres éléments, sauf s'il y sont tenus par la Loi.

