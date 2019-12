Soustraction de nouvelles parties de territoires de l'application de la réglementation de la zone d'intervention spéciale





QUÉBEC, le 30 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, a procédé à la signature du quatrième arrêté ministériel visant à soustraire certains territoires de l'application de la réglementation de la zone d'intervention spéciale (ZIS). Cet arrêté ministériel entre en vigueur dès aujourd'hui.

Ainsi, ce sont 84 entités municipales qui voient une partie de leur territoire soustraite de l'application de la réglementation de la ZIS.

Cet arrêté ministériel tient compte des demandes d'ajustement reçues par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) concernant la délimitation du territoire inondé lors des crues printanières de 2017 et de 2019. Il donne également suite aux analyses effectuées par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et le MAMH.

Faits saillants :

En procédant par arrêté ministériel pour soustraire certaines parties de territoires de l'application de la réglementation de la ZIS, le gouvernement affirme son intention de faire correspondre le périmètre de la ZIS le plus fidèlement possible aux territoires inondés par les crues printanières de 2017 et de 2019.

de 2019. Rappelons que la ZIS ne crée pas de nouvelles zones inondables. Elle a pour but d'instaurer un moratoire le temps d'adopter un nouveau cadre normatif pour la gestion des zones inondables.

Liens connexes :

La liste des entités municipales concernées par un arrêté ministériel ainsi que toute l'information pertinente concernant la ZIS peuvent être consultées ici : https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/inondations-printanieres-2019-zone-dintervention-speciale/.

Les parties de territoires pour lesquelles un arrêté ministériel a été publié sont représentées sur le site Web du MELCC au http://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/zone-intervention-speciale.htm.

L'arrêté ministériel publié dans la Gazette officielle du Québec est disponible ici : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=71829.pdf.

