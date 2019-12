TCL exposera la nouvelle génération de technologie mini-DEL au salon CES 2020





SHENZHEN, Chine, 27 décembre 2019 /CNW/ - TCL Electronics (code boursier de Hong Kong : 1070), un acteur dominant dans l'industrie mondiale de téléviseurs et une société leader de l'électronique grand public, présentera au CES 2020 à Las Vegas, du 7 au 10 janvier, la prochaine génération de technologie mini-DEL parmi un ensemble complet d'innovations phares.

Déjà une marque d'électronique grand public en plein essor, qui affiche la plus forte croissance, grâce à ses solutions télé avancées, notamment en introduisant en Amérique du Nord et en Europe, plus tôt cette année, le premier téléviseur au monde à rétro-éclairage mini-DEL haute performance, TCL s'emploie encore à perfectionner les mini-DEL et à favoriser leur pénétration sur le marché. Dotés de la technologie Quantum Contrast (contraste quantique), un nouveau standard de qualité d'image des téléviseurs, les modèles TCL de conception la plus fine, alimentés par des dizaines de milliers de mini-DEL individuels, vantent un écran offrant un contraste inégalé et une clarté éclatante. La société va une fois de plus relever la barre et dévoilera la prochaine génération de performances des mini-DEL lors de sa conférence de presse au CES, le 6 janvier 2020, à laquelle seront présents les principaux médias du monde entier.

Kevin Wang, chef de la direction de TCL Industrial Holdings et de TCL Electronics, a commenté : « TCL est ravie de participer au plus grand salon de la technologie, en l'occurrence la plus grande scène technologique, pour faire découvrir nos derniers développements mini-DEL, reflet de notre vision de l'industrie à l'ère de l'IA et de l'IdO. TCL entend élargir sa gamme de produits pour répondre au goût des consommateurs friands d'expériences plus personnalisées et de meilleure qualité. Comme tous nos produits, j'espère que cette nouvelle gamme de téléviseurs viendra agrémenter leur vie en apportant de la joie dans les foyers du monde entier. »

Conférence de presse TCL :

6 janvier 2020

Midi HNP

Ballroom D, Oceanside, Mandalay Bay Convention Center

Stand TCL :

Du 7 au 10 janvier 2020

Stand 12930, Central Hall, Las Vegas Convention Center

À propos de TCL

TCL Electronics (code boursier de Hong Kong : 1070) est une société d'électronique grand public en pleine essor et l'un des principaux acteurs de l'industrie mondiale des téléviseurs. Fondée en 1981 en Chine, la société est présente aujourd'hui sur plus de 160 marchés autour du globe. Selon Sigmaintell, TCL se classe au 2e rang du marché mondial des téléviseurs en termes de volume de ventes aux trois premiers trimestres de 2019. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, des téléviseurs aux produits audio en passant par la maison intelligente.

