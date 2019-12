JA Solar fournira des modules de 490 MW pour le projet de transmission ultra-haute tension (UHV) de Huanghe Hydropower Development





BEIJING, 26 décembre 2019 /PRNewswire/ -- JA Solar, l'un des principaux fabricants de produits photovoltaïques de haute performance, a annoncé avoir remporté l'appel d'offres pour la fourniture de 490 MW de modules à haut rendement pour le projet de transmission à ultra-haute tension (UHV) de Huanghe Hydropower, dans la province du Qinghai. D'une ampleur de 3,1 GW, il s'agit du projet pilote ultra-haute tension (UHV) le plus important au monde. Il est également d'un grand intérêt pour l'application de nouvelles technologies et l'exploration du déploiement de projets d'énergie renouvelable avec l'UHV.

JA Solar fournira ses modules mono PERC 9BB demi-cellule, bifaciaux, à double vitrage, pour le projet, facilitant l'intégration de produits solaires avancés et le réseau de distribution à ultra-haute tension. Avec une puissance de production de masse de 410 W et un rendement de conversion de 20,4 %, ce produit de pointe intègre certaines technologies d'avant-garde, notamment : les cellules bifaciales, le 9BB, les demi-cellules et les structures à double vitrage. Plus particulièrement, la technologie 9BB diminue l'atténuation par résistance ; la technologie à demi-cellules permet d'obtenir de meilleures performances en conditions d'ombrage ; et la structure à double vitrage offre une meilleure adaptabilité aux différents environnements. De plus, la technologie au gallium dopé est appliquée aux tranches de silicium pour atténuer efficacement la dégradation induite par la lumière (LID, de l'anglais light induced degradation). L'ensemble de ces technologies permet au module d'optimiser l'efficacité de la production d'énergie électrique. Grâce à sa grande fiabilité et à son adaptabilité à l'environnement, le module avancé de JA Solar a réussi les tests de TUV Nord et Intertek et il est idéal pour réduire les coûts d'installation et fournitures (BOS, de l'anglais balance of system) et les coûts totaux moyens actualisés de l'électricité (LCOE, de l'anglais levelised cost of energy).

M. Jin Baofang, président du Conseil d'administration de JA Solar a déclaré : « Huanghe Hydropower Development Co., Ltd est une est une importante société énergétique globale qui relève de la State Power Investment Corporation. Elle possède vingt années d'expérience dans la construction et le développement de centrales électriques photovoltaïques et a maintenu une relation de coopération à long terme avec JA Solar. Nous avons l'honneur de coopérer avec Huanghe Hydropower sur un projet novateur et nous continuerons à travailler avec nos partenaires de coopération afin de promouvoir la mise en oeuvre à grande échelle de produits à haut rendement et de permettre à l'industrie d'atteindre la parité du réseau à l'échelle mondiale. »

