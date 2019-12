Faguy & Co. et Morganti & Co, P.C. annoncent que des investisseurs sont parvenus à un accord de 30 millions CAD avec The Stars Group, Inc. (anciennement Amaya Gaming)





Les cabinets d'avocats Faguy & Co. Inc. (Montréal) et Morganti & Co., P.C. (Toronto), pour le compte d'investisseurs ayant acheté des titres de The Stars Group Inc. (TSX : TSG) (anciennement Amaya Gaming), sont ravis d'annoncer être parvenus à un accord de 30 millions CAD pour régler les réclamations à l'encontre de TSG. L'accord est subordonné à l'approbation de la Cour supérieure du Québec.

Si l'accord est approuvé par la cour, les investisseurs ayant acheté des titres de TSG entre le 31 mars 2014 et le 22 mars 2016, et qui détenaient toujours certains de ces titres le 23 mars 2016, auront la possibilité de soumettre une demande pour être indemnisés. Les détails de l'accord, y compris la marche à suivre par les investisseurs pour déposer une demande, seront publiés dès leur approbation par les tribunaux.

Les avocats du groupe ont déclaré : « À notre connaissance, il s'agit du plus gros règlement pour une affaire concernant un supposé délit d'initié, c'est aussi le plus fort pourcentage de recouvrement sur la base des limites de responsabilité sur le marché secondaire dans le cadre de la législation applicable en matière de valeurs mobilières dans l'histoire du Canada. »

Toutes les parties chercheront à mettre en oeuvre dans les meilleurs délais un programme de notification officiel et l'approbation définitive de l'accord proposé.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 décembre 2019 à 09:05 et diffusé par :