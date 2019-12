Ablo nommée application de l'année par Google





L'application de chat vidéo permettant de se faire des amis dans le monde entier a été nommée meilleure application de 2019 par Google

GAND, Belgique, 20 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Lancée en janvier de cette année, l'application de chat Ablo vous connecte avec de nouveaux amis du monde entier. Vous pouvez discuter avec votre nouveau correspondant dans votre propre langue, puisque l'application traduit automatiquement chacun de vos messages. Passez à la fonction appel vidéo et les sous-titres traduits vous permettront de poursuivre votre conversation.

Ablo vous transporte d'un continent à l'autre, de Paris à Rio de Janeiro. Vous rencontrerez des gens qui vous parleront de leur pays et de ses coutumes. Vous récolterez des conseils locaux pour votre prochain voyage, échangerez vos morceaux de musique locale préférés, découvrirez quelles sont les garnitures de pizza préférées de votre nouvel ami, ou parcourrez tout simplement le monde sans quitter le confort de votre maison.

« Nous aimons connecter des gens du monde entier et brouiller les frontières. Ce titre de meilleure application décerné par Google couronne les efforts et le dévouement de l'ensemble de notre équipe. »

Joost Roelandts - PDG

Selon Google, cette année, une application s'est vraiment distinguée. Elle a surpris et ravi par son ingéniosité et sa finition. Avec son design élégant et son interface soignée, Ablo a été nommée meilleure application de 2019 par Google. Google a adoré la mission d'Ablo consistant à créer des connexions improbables et à encourager ses utilisateurs à en apprendre davantage sur des cultures qui leur sont encore inconnues.

Ablo, particulièrement populaire au sein de la génération Z (les 18 à 26 ans), a été téléchargée plus de 6,5 millions de fois dans plus de 180 pays depuis son lancement et fait naître plus de 50 000 amitiés chaque jour. Ablo est téléchargeable gratuitement sur iOS et Android et existe également en version Web disponible à l'adresse https://ablo.live.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1056165/Ablo_Maria_Vanina.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1056166/Ablo_Rafael_Delgado.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1056169/Ablo_Logo.jpg

