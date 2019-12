Inauguration à l'AWE2020 du « Charming Hall », où seront présentés des appareils à la fois beaux et intelligents dans le cadre du « Beauty Fest »





SHANGHAI, 19 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Organisée par la China Household Electrical Appliances Association, la Appliances & Electronics World Expo (AWE) 2020 se tiendra au Shanghai New International Expo Center du 11 au 14 mars 2020. Elle occupera une surface d'exposition record de 150 000 mètres carrés incluant 13 salles d'exposition et accueillera environ 380 000 visiteurs. En tant que baromètre de longue date des tendances dans le secteur des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, l'exposition AWE leur a consacré le « AWE Charming Hall », qui sera inauguré officiellement le 11 mars 2020.

Le « AWE Charming Hall », dédié aux sciences, aux technologies et à la beauté

Un éventail de marques célèbres et de grands noms, une vitrine peuplée d'une gamme large et complète d'appareils électriques de beauté et de santé (soins personnels), et la satisfaction de toutes les attentes en matière de beauté font le charme de l'« AWE Charming Hall ». Pour l'édition 2020 de l'AWE, outre la myriade d'appareils électriques de beauté et de santé (soins personnels) présentés dans les espaces d'exposition de grands noms comme Haier, Panasonic et LG, une pléthore d'autres marques telles que Flyco, Chaoren, Povos, Smate, Yueli, Riwa, Vidal Sassoon, BaByliss, Roaman, Lena, Kingdom, SIAU, Zhibai, EN?HEN, Solis, OCALISS, Wellskins, Lexy, Funlux, XESS, Ogawa, iRest, Fascinate, Gevilan, Husum et bien d'autres encore rivaliseront pour attirer l'attention des visiteurs avec leurs dernières nouveautés au sein de l'« AWE Charming Hall ».

Les réservations à l'avance vous réservent des surprises. La billetterie ayant été officiellement inaugurée, une ultime série d'avantages sera réservée aux premiers titulaires de billets. Ceux qui s'inscriront dès maintenant et avant le 11 février 2020 obtiendront un billet d'entrée gratuit. Pour plus de détails, veuillez consulter le site en.awe.com.cn.

Prendre soin de soi, c'est dans notre nature. Les progrès de la science et de la technologie nous permettent non seulement d'être plus beaux, mais aussi plus chics et raffinés.

À vos agendas, du 11 au 14 mars 2020, à Shanghai, en Chine.

Rendez-vous là-bas.

