/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse - Mise en place d'une approche régionale de gestion de l'épidémie de la tordeuse des bourgeons de l'épinette et lancement d'une méta-analyse sur les caribous forestiers et montagnards/





QUÉBEC, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils annonceront la mise en place d'une approche régionale de gestion de l'épidémie de la tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE) au Saguenay-Lac-Saint-Jean et la réalisation d'une méta-analyse sur les caribous forestiers et montagnards.

Date : Le 19 décembre 2019



Heure : 10 h



Lieu : Hôtel Universel Alma

Salle Résolu

1000, boulevard des Cascades

Alma (Québec) G8B 3G4

