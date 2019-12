Lucratif Local Ouvre La Possibilité Aux Organismes Québécois De Recevoir Des Dons Électroniques





L'Electronic Recycling Association cherche à faire don d'appareils à des organismes de bienfaisance et aux organismes sans but lucratif en difficulté dans la région de Montréal et du Québec.

MONTRÉAL, le 18 déc. 2019 /CNW/ - ERA cherche actuellement à faire don d'ordinateurs portables et d'ordinateurs fixes à des organismes de bienfaisance de la région de Montréal et du Québec. L'ERA cherche à établir sa marque sur le marché québécois en faisant savoir aux organismes de la région qu'ils ont des options en matière de technologie. Le don d'appareils comme les ordinateurs portables, les ordinateurs fixes et les téléphones aux organisations et aux particuliers leur seront bénéfiques tant sur le plan personnel que professionnel.

Fournir ces dons de technologie ouvrira des possibilités que ces récipiendaires n'ont peut-être pas actuellement. Qu'il s'agisse de la recherche d'emploi, de la préparation d'entrevues, du travail sur des projets, du travail scolaire ou de la navigation sur le Web, ces appareils sont nécessaires pour atteindre leurs objectifs.

« Au fil des ans, nous avons constaté une augmentation de la demande de technologie de la part d'organisations de partout au Canada. Cependant, comme nous sommes nouveaux dans la région de Québec, de nombreux organismes de bienfaisance et organismes sans but lucratif ne savent toujours pas que nous existons », a déclaré Bojan Paduh, fondateur et président de l'Association de recyclage électronique. « De nombreux organismes ont beaucoup de difficulté à recueillir des fonds pour ces appareils, c'est pourquoi nous aimerions offrir cette possibilité à des organismes de bienfaisance partout au Québec. »

Le processus de don de l'ERA fonctionne par le biais de leur formulaire de demande en ligne. Aucune demande ne sera prise en compte par téléphone ou par courriel. Toutes les demandes seront mises en file d'attente et seront traitées selon le premier arrivé, premier servi. Selon le matériel disponible, il peut y avoir une période d'attente. L'ERA n'est pas en mesure de répondre aux demandes faites par des particuliers, les demandes doivent être faites par l'un des éléments suivants au nom des personnes qui ont besoin d'équipement donné:

-Organismes sans but lucratif

-Organisation de bienfaisance (Numéro d'organisme à but non lucratif est requis)

-Établissements de soins (c.-à-d. : hôpitaux, maisons de retraite)

-Établissements d'enseignement

À propos de l'Electronic Recycling Association (ERA)

Créé en 2004, ERA est un organisme sans but lucratif qui s'engage à réduire l'impact environnemental des déchets électroniques toxiques jetés en offrant des services accessibles pour aider les entreprises et les particuliers à gérer leurs équipements informatiques désuets. L'ERA offre des services d'effacement de données, des services de collecte d'entreprise rapides et professionnels et des rapports détaillés. La réutilisation étant la priorité absolue de l'ERA, chaque élément reçu est examiné pour toute vie productive restante et, si possible, remis à neuf pour être réutilisé.

