Déclaration du Chef national de l'APN Perry Bellegarde sur la démission d'Andrew Scheer à titre de chef du Parti conservateur





OTTAWA, le 12 déc. 2019 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, a aujourd'hui tenu les propos suivants à la suite de la déclaration faite par Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada et député de Regina-Qu'Appelle, annonçant sa démission du poste de chef du Parti conservateur :

« Je connais Andrew Scheer depuis de nombreuses années et j'ai remarqué à maintes reprises que ma Première Nation, Little Blackbear, se trouve dans la circonscription qu'il représente. Je tiens à souligner les services qu'il a rendus au cours de ces nombreuses années. Je sais que la fonction publique est un travail exigeant qui requiert de la diligence et du dévouement, et que tous ceux qui la servent méritent le respect pour leur engagement.

En tant que chef du Parti conservateur, Andrew Scheer a participé à deux reprises aux assemblées de l'APN; il a été le premier chef du Parti conservateur à le faire. Notre dialogue a toujours été fondé sur des principes et sur notre opinion de ce qui était dans l'intérêt du pays.

J'ai hâte de travailler avec Andrew Scheer et son successeur. Je souhaite à Andrew Scheer beaucoup de succès dans le prochain chapitre de son parcours. »

Andrew Scheer est député conservateur de la circonscription de Regina-Qu'Appelle depuis 2004 et chef du Parti conservateur du Canada et chef de l'opposition officielle depuis 2017.

L'APN est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates.

