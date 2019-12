Porc Show 2019 : La filière porcine unie et tournée vers l'avenir





QUÉBEC, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les partenaires de la filière porcine québécoise, de la ferme à la table, étaient au rendez-vous pour la sixième édition du Porc Show les 10 et 11 décembre 2019. Plus de 1 000 acteurs ont participé au plus grand événement du secteur porcin au Canada. Cette mobilisation sans précédent illustre bien le dynamisme de la filière et la volonté des participants de se rassembler pour discuter des enjeux de l'heure en compagnie de conférenciers prestigieux. Il s'agissait d'une opportunité privilégiée pour faire le point sur les nouvelles perspectives d'exportations qui s'offrent au porc du Québec dans un contexte marqué par les tensions commerciales internationales et l'épidémie mondiale de peste porcine africaine. »

« Bien que nous ayons eu notre lot de défis à relever dans la dernière année, la filière porcine est plus mobilisée que jamais et entend continuer de briller par ses innovations et son excellence. L'engouement autour du Porc Show démontre la volonté de tous les partenaires à travailler de pairs et à célébrer le porc du Québec dont la réputation n'est plus à faire. L'événement est définitivement devenu en six ans le lieu privilégié de discussion et d'innovation pour le secteur porcin ».

- Jean Larose, président du comité directeur du Porc Show

Fierté et résilience au menu

Les tensions commerciales mondiales ont privé la filière porcine d'importants revenus pendant plusieurs mois avant la réouverture du marché chinois en novembre dernier. L'honorable Jean Charest, ancien premier ministre du Québec et membre du conseil d'administration de la Fondation Asie Pacifique du Canada, était d'ailleurs de cette sixième édition du Porc Show pour revenir sur ces événements majeurs qui ont porté un dur coup au secteur porcin qui emploie 26 500 personnes dans toutes les régions du Québec et constitue la première production exportatrice agricole au Québec.

« La situation géopolitique mondiale cause des maux de tête à plusieurs industries, et le secteur porcin n'est pas épargné. Malgré tout, la filière porcine parvient à tirer son épingle du jeu et demeure un joueur d'importance sur le marché des exportations agricoles grâce aux accords de libre-échange internationaux et à la réactivité de l'industrie. La filière a non seulement la volonté, mais également le potentiel d'inspirer les autres secteurs de production. »

- L'honorable Jean Charest

Tendances et perspectives pour 2020 : en mode innovation et différentiation

Les tendances alimentaires ont retenu l'attention avec un atelier sur les opportunités du prêt-à-manger du porc et les façons d'innover et de se différencier dans ce marché en pleine explosion. Il a aussi été question des habitudes de consommation des Québécois en lien avec une étude réalisée par Léger pour les Éleveurs de porcs du Québec. Les grands constats de cette étude relativement aux catégories d'acheteurs de viande de porc, aux habitudes alimentaires, aux freins, aux intérêts et aux incitatifs pour interpeler les consommateurs ont été présentés. Les conférenciers de haut calibre ont une fois encore permis aux participants de faire le plein de bonnes idées pour continuer à faire rayonner le porc du Québec, ici comme à l'international.

Des entreprises d'ici qui s'illustrent pour leurs bonnes pratiques

L'organisation du Porc Show a profité du rendez-vous pour souligner les bonnes pratiques de partenaires du secteur qui contribuent à l'excellence de la filière.

L'entreprise lauréate 2019 du Prix reconnaissance de la filière porcine, catégorie Éleveur, est la Ferme Pouvaco inc. située à Baie-Du-Febvre dans le Centre du Québec. La candidature de l'entreprise s'est démarquée, car les propriétaires France Ménard, René Leblanc et Dominique Leblanc, fiers ambassadeurs du Porc du Québec et des bonnes pratiques d'élevage, s'efforcent de faire progresser celle-ci dans un esprit d'innovation et de gestion durable. Le bien-être animal étant au centre des décisions, la Ferme Pouvaco inc. s'est dotée de nouveaux bâtiments répondant aux toutes dernières normes en matière de performance et de bien-être animal. Le respect de l'environnement constitue également une valeur primordiale pour les propriétaires. En effet, possédant plus de 2 000 acres de terres, la Ferme Pouvaco inc. cultive celles-ci dans le plus grand respect de l'environnement et du voisinage.

Cette année, l'organisation du Porc Show a également tenu à souligner l'importance de tout le travail effectué au Centre de développement du porc du Québec inc. Le travail colossal de recherche et de développement qui y est effectué permet à la filière porcine du Québec d'être proactive et innovante, toujours à l'avant-garde au niveau de l'alimentation, du bien-être animal, de la biosécurité et dans bien d'autres aspects.

À propos du Porc Show

Événement qui réunit tous les partenaires de la filière, et ce, de l'élevage à la consommation, Le Porc Show est une journée de conférences, d'expositions, de réseautage et de festivités. L'ensemble du secteur porcin est invité à s'y rassembler pour s'outiller et mieux relever les défis quotidiens du domaine. Parallèlement, Le Porc Show se veut une occasion de célébrer et de promouvoir l'excellence des produits du porc.

