Lightbits Labs lance la première solution de stockage en grappes NVMe/TCP du secteur





Lightbits Labs, le chef de file du stockage ventilé défini par logiciel NVMetm sur TCP (NVMe/TCP), a optimisé sa solution logicielle, LightOS, pour fournir la première solution de stockage en grappes NVMe/TCP.

Avec un nombre croissant d'entreprises délaissant les unités de stockage directement connectées (DAS), et à l'heure où les exigences de stockage évoluent bien plus rapidement que les exigences de calcul, les fournisseurs de serveurs nuagiques publics et les constructeurs de serveurs nuagiques privés cherchent des moyens de séparer le stockage et le calcul pour leur permettre d'évoluer individuellement. Toutefois, un des freins à l'évolution du stockage ventilé réside dans la nécessité de disposer d'une disponibilité élevée sur l'ensemble des grappes de stockage et de calcul. Lightbits LightOS fournit la disponibilité, la flexibilité et l'efficience d'une infrastructure nuagique à très grande échelle aux centre de données sur site.

LightOS est aujourd'hui la première solution de stockage NVMe/TCP à protéger contre la perte de données et à éviter les interruptions de services à échelle. En cas de panne de serveur, de stockage ou de réseau, LightOS maximise l'efficience opérationnelle, garantit que les applications continuent de fonctionner et, avec le basculement automatique, les données restent entièrement cohérentes et disponibles.

Le coût moyen en cas de panne informatique est considérable. D'après Gartner, la perte moyenne est de 5 600 dollars par minute. La perte peut donc dépasser un demi-million de dollars par heure dans les situations les plus extrêmes.

"À l'échelle nuagique, une panne affecte tous les systèmes. Nous avons donc conçu LightOS pour tirer parti des avantages du stockage ventilé, tout en fournissant une durabilité et une disponibilité exceptionnelles pour empêcher l'interruption des services", déclare Kam Eshghi, responsable de la stratégie chez Lightbits Labs.

Pour les applications nuagiques, l'accès à une infrastructure disponible, performante et facilement déployable est un élément clé de l'adaptabilité de l'entreprise et de l'expérience utilisateur, quelle que soit l'échelle et que vous déployiez cinq, cinq cents ou des milliers de noeuds.

Installé sur des serveurs standard dans des centres de données à grande échelle, LightOS est optimisé pour les grappes de calculs denses en E/S, comme Cassandra, MySQL, MongoDB, et les bases de données temporelles. Avec un NVMe de bout en bout, LightOS fournit une performance élevée et une faible latence constante. Le résultat est une fiabilité de stockage multipliée par 10 et une réduction de 50% du coût total de propriété. En tant que solution standard ciblée ne nécessitant pas l'installation d'un logiciel propriétaire côté client, la facilité de déploiement à échelle est inégalée. LightOS est conçu pour être exécuté dans votre centre de données actuel, sans aucune modification aux serveurs d'application ni à votre infrastructure réseau. Son déploiement est donc un jeu d'enfant.

Étant donné que LightOS fournit un stockage ventilé hautement disponible, flexible et efficient, les équipes d'application peuvent concentrer leurs efforts sur le développement de nouveaux services pour atteindre leurs objectifs commerciaux, tout en réduisant les coûts et en fournissant une performance supérieure.

LightOS fournit aussi les avantages suivants:

Un stockage ventilé défini par logiciel pour les centres de données nuagiques fournissant une performance similaire aux SSD NVMe à connexion directe et une réduction allant jusqu'à 50% de la latence restante.

Mise à échelle autonome du stockage et du calcul pour optimiser l'utilisation et l'efficience de l'infrastructure et fournir une flexibilité sans pareil.

Un protocole d'accès au stockage en blocs NVMe/TCP normalisé pour les serveurs d'application pour la communication entre serveurs de stockage.

Les grappes LightOS s'appuient sur le multicheminement NVMe 1.4 standard et permet la réplication des données côté cible du stockage, ce qui offre au client la visibilité nécessaire pour un basculement rapide.

Une gestion distribuée et durable des grappes avec un basculement rapide.

Aucun point de défaillance sur les chemins de données et de commandes.

De multiples grappes LightOS peuvent exister au sein du même centre de données nuagique et peuvent être aisément regroupées et gérées en tant que solution de stockage en blocs à grande échelle.

Ressources de Lightbits Labs

Pour des informations complémentaires, contactez info@lightbitlabs.com

À propos de Lightbits Labstm

Créé en 2016, Lightbits Labs repense l'infrastructure nuagique moderne à l'échelle mondiale. La mission de la société est de réinventer la gestion du stockage et de la mise en réseau dans les centres de données nuagiques. En tant que précurseur dans ce domaine, ses solutions sont utilisées avec succès dans les principaux centres de données nuagiques de la planète. Au côté d'investisseurs stratégiques tels que Dell Technology Capital et Micron, et avec des investissements du président du conseil et cofondateur Avigdor Willenz (fondateur d'Annapurna et Galileo) et de Lip-Bu Tan (PDG de Cadence et président du conseil de Walden International) et Marius Nacht (cofondateur et président du conseil de Check Point Software), Lightbits Labs ventile le stockage et le calcul afin d'optimiser la performance et de réduire le coût total de propriété. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.lightbitslabs.com ou nous contacter à l'adresse info@lightbitslabs.com.

