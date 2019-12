Fleet Complete poursuit son expansion mondiale avec l'acquisition de CSI





L'acquisition d'un important fournisseur mexicain de solutions télématiques accélère la récente expansion de la société sur le marché mexicain.

TORONTO, le 11 déc. 2019 /CNW/ - Fleet Complete, le fournisseur de solutions IdO connaissant à la croissance la plus rapide dans le domaine des véhicules commerciaux connectés, a annoncé aujourd'hui son acquisition de Centro de Soluciones Inalámbricas (CSI), un acteur majeur des solutions télématiques de flottes au Mexique. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.

Dans la foulée de son lancement réussi avec AT&T Mexico au cours du mois d'octobre de cette année, Fleet Complete a choisi CSI en tant que partenaire pour accélérer la croissance dans la région. Basée à Merida, CSI est l'un des principaux fournisseurs de solutions télématiques sur le marché mexicain offrant des solutions de gestion de flottes qui aident à réduire les coûts d'exploitation et à améliorer la sécurité des conducteurs et des véhicules.

« Il s'agit d'un partenariat prometteur pour toutes les parties prenantes. Le Mexique est un marché très vaste et en pleine croissance dans lequel les opportunités abondent », a déclaré le fondateur et PDG de Fleet Complete, Tony Lourakis. « CSI dispose d'une équipe très expérimentée et compétente, de solutions leaders sur le marché et d'un modèle commercial confirmé qui accélérera notre croissance dans la région tout en complétant la plate-forme mondiale de Fleet Complete. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de notre stratégie d'expansion mondiale et, grâce au partenariat de distribution avec AT&T et à cette nouvelle expertise locale, nous avons entre nos mains la recette pour réussir au Mexique », ajoute-t-il.

CSI compte plus de 200 employés dans 7 bureaux, ainsi que des installateurs dans plus de 70 villes. La société compte environ 60 000 utilisateurs actifs dans 1 800 entreprises, principalement dans les secteurs du commerce, de la distribution et du transport. Le partenariat élève le nombre total d'abonnés de Fleet Complete à travers le monde à 600 000.

« La combinaison de Fleet Complete et de CSI combine des produits exceptionnels, une technologie de pointe et des capacités de mise sur le marché qui se complètent », explique le PDG de CSI, Emilio Blanco del Villar. « Nous sommes parfaitement alignés sur nos valeurs d'entreprise et nos cultures locales. Ensemble, nous allons réaliser un plus grand succès moyennant une croissance rapide sur le marché mexicain. Nos deux sociétés sont centrées sur le client et investissent constamment dans l'innovation. Nous sommes ravis de faire partie de l'équipe de Fleet Complete et nous nous réjouissons de pouvoir exceller ensemble », ajoute-t-il.

L'équipe de direction de CSI continuera de stimuler les activités économiques dans la région en alignant l'expertise du marché local sur les objectifs mondiaux de Fleet Complete.

À propos de Fleet Complete®

Fleet Complete® est un fournisseur mondial de premier rang de technologies de véhicules connectés offrant des solutions essentielles de gestion de flottes, d'actifs et des effectifs mobiles. L'entreprise est au service de près d'environ 600 000 abonnés et plus de 35 000 entreprises au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Australie, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Autriche, en Allemagne, en Grèce, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Norvège, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Elle entretient des partenariats de distribution stratégiques avec AT&T aux États-Unis et au Mexique, TELUS au Canada, Telstra en Australie et Deutsche Telekom (T-Mobile) dans plusieurs pays européens. Fleet Complete cultive de solides partenariats FEO avec des leaders du marché mondial comme General Motors, Toyota, Mitsubishi Australia et Cummins, entre autres. Ayant remporté de nombreux prix pour son innovation et sa croissance, elle demeure l'une des entreprises à la croissance la plus rapide au monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fleetcomplete.com.

David Prusinski, Directeur général adjoint chargé des ventes et du marketing chez Fleet Complete, marketing@fleetcomplete.com

Communiqué envoyé le 11 décembre 2019 à 17:20 et diffusé par :