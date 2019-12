Groupe Premier Soin annonce que sa filiale Excel Santé Inc. a eté sélectionnée par le gouvernement fédéral





MONTREAL, 11 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Premier Soin (la «Société» ou «GPS») a le plaisir d'annoncer que sa filiale Excel Santé Inc. («Excel») a été sélectionnée par Services aux Autochtones Canada («SAC») pour l'émission d'une offre à commandes dans les régions de l'Alberta, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec pour du personnel infirmier.



SAC finance ou fournit des services de soins primaires accessibles tous les jours, 24 heures sur 24, dans plus de 79 établissements de sante? qui desservent une clientèle composée de 111 000 membres des Premières Nations dans des communautés éloignées, isolées et semi-isole?es ou? l'accès aux services provinciaux est limite? ou inexistant. Services aux Autochtones Canada a sélectionné Excel Santé Inc. afin de fournir temporairement des services de soins infirmiers dans les régions de l'Alberta, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec dans le cadre d'offres a? commandes (OC). L'objectif de l'OC est de s'assurer que SAC dispose d'un personnel contractuel qualifie? tel qu'infirmières et infirmiers autorisés, ou praticiens pour soutenir son effectif actuel dans la prestation de services infirmiers primaires et de sante? publique dans les communautés visées.

Groupe Premier Soin et sa filiale Excel Santé Inc. sont fières de devenir un fournisseur du gouvernement du Canada et de mettre leur personnel infirmier spécialisé au service de Services aux Autochtones Canada afin de contribuer à la prestation de services aux membres des Premières Nations.

À PROPOS DE GROUPE PREMIER SOIN ET D'EXCEL SANTÉ INC.

Groupe Premier Soin offre des services ininterrompus à l'industrie de la santé en investissant dans du personnel spécialisé et en développant les meilleurs outils de gestion pour couvrir un large éventail de services à valeur ajoutée. Sa filiale, Excel Santé Inc., est un fournisseur de services-conseils en santé et de soins infirmiers qui comprend une équipe de professionnels hautement qualifiés et dévoués, spécialement formés pour les prestations de service dans les communautés éloignées.

Source : Groupe Premier Soin

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Martin Legault

Chef de la direction

T : 1.877.822.9077

E : mlegault@premiersoin.ca

Communiqué envoyé le 11 décembre 2019 à 16:35 et diffusé par :