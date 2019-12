/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'honorable Mona Fortier participera au dévoilement de la programmation du Bal de Neige de 2020/





Assistez à un spectacle de Virginia to Vegas à l'occasion du dévoilement des activités et destinations du Bal de Neige de 2020

OTTAWA, le 10 déc. 2019 /CNW/ - L'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne, ministre déléguée des Finances et députée d'Ottawa-Vanier, prononcera un discours au dévoilement de la programmation du Bal de Neige de 2020 mercredi au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien. La conférence de presse permettra de mettre en lumière les destinations officielles du Bal de Neige, les thèmes, y compris les grands classiques, ainsi que l'accent urbain, culturel et gastronomique du rendez-vous. L'activité comprendra également une prestation musicale intimiste de Virginia to Vegas.

Le 42e Bal de Neige aura lieu les fins de semaine du 31 janvier au 17 février 2020 à Ottawa?Gatineau. Tous les sites demeureront ouverts le lundi 17 février, jour de la Famille en Ontario.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mercredi 11 décembre 2019

HEURE :

12 h 00

LIEU :

Centre national des Arts

Place Peter A. Herrndorf

1, rue Elgin

Ottawa (Ontario)

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 11 décembre 2019 à 07:00 et diffusé par :