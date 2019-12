L'Association de Genève créée un nouveau prix récompensant les femmes du secteur de l'assurance





- Il s'agit du premier prix international qui récompense les femmes cadres ou dirigeantes du secteur de l'assurance dont le travail a une répercussion positive sur la société.

- Le comité de sélection se compose de Brian Duperreault, président-directeur général d'AIG, d'Inga Beale, ancienne présidente-directrice générale de Lloyd's of London et de Lucie Martel, directrice des ressources humaines d'Intact Financial.

- Le prix sera remis lors de l'Assemblée générale 2020 de l'Association de Genève qui aura lieu à New York.

ZURICH, 11 décembre 2019 /PRNewswire/ -- L'Association de Genève créée le Geneva Association Women in Insurance Award (prix récompensant les femmes du secteur des assurances), le premier prix mondial de ce genre, qui vise à mettre en lumière les initiatives les plus marquantes mises en oeuvre par des femmes cadres ou dirigeantes du secteur de l'assurance ou de la réassurance. Chaque année, le prix récompensera l'action d'une femme dans le domaine de l'assurance qui bénéficie à la société face aux risques majeurs, qu'il s'agisse par exemple d'évènements liés au climat, d'une couverture maladie inadéquate ou de la protection des personnes grâce à l'innovation.

Pleins feux sur l'avenir

Le prix Geneva Association Women in Insurance Award met en exergue les femmes cadres ou dirigeantes - encore sous-représentées dans les compagnies d'assurance et de réassurance - qui ont mis en oeuvre des programmes et des initiatives permettant d'aider le secteur de l'assurance à remplir sa mission principale. Brian Duperreault, président-directeur général d'AIG et membre du comité de sélection, a déclaré : « En définitive, l'industrie de l'assurance a pour rôle de fournir aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités les outils et l'expertise dont ils ont besoin pour réagir en toute confiance aux risques auxquels ils sont confrontés. Alors que nous continuons à prôner une plus grande diversité au sein de notre secteur, il est impératif que nous reconnaissions les femmes dirigeantes qui ont déjà apporté une contribution majeure aux progrès du secteur. »

Un processus de sélection rigoureux pour le prix

La lauréate sera choisie par un jury prestigieux et le prix sera décerné lors de l'Assemblée générale 2020 de l'Association de Genève, qui se tiendra à New York. Ce prix complémente et enrichit les prix universitaires que l'Association de Genève décerne déjà. Jad Ariss, directeur général de l'Association de Genève, a déclaré : « Depuis plus de 40 ans, les prix remis par l'Association de Genève soulignent l'excellent travail universitaire qui contribue à parfaire les connaissances de l'industrie. Le prix Geneva Association Women in Insurance Award nous permettra de reconnaître et de mettre à l'honneur les femmes qui contribuent positivement à notre secteur et à la société. »

Les propositions de nominations sont désormais acceptées sur le site de l'Association de Genève. La date de clôture des soumissions est le 28 février 2020 et le nom de la lauréate sera annoncé début avril 2020.

