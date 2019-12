HPD LendScape acquiert le cabinet de conseil en logiciel Finaptix afin d'accélérer sa croissance mondiale





Les nouveaux experts du secteur au sein de l'équipe de direction élargissent le marché potentiel

LONDRES, 11 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Le fournisseur de logiciel de financement de fonds de roulement HPD LendScape a acquis Finaptix, un cabinet de conseil en implémentation logicielle de premier plan, dans le but de cibler le secteur du financement d'actifs, étendant ainsi sa plateforme LendScapeÒ à toutes les formes de prêts garantis.

La transaction intègre les experts du secteur Steve Taplin et Michael Mayes à l'équipe de direction qui inclut Kevin Day, PDG, ainsi qu'Andrea Cole, précédemment directrice des produits chez LendScapeÒ. Ensemble, ils soutiendront l'expansion future du cabinet, clôturant une année qui a vu son personnel augmenter de 19 %.

HPD LendScape est en passe de devenir le premier fournisseur de technologie à offrir une solution combinée pour les prêts adossés à des actifs, le financement de fonds de roulement et maintenant également les prêts commerciaux et de consommation, y compris le financement d'équipement et automobile. La proposition SaaS LendScapeÒ est facile à déployer et les clients peuvent accéder à de nouveaux conseils experts pour rendre leurs implémentations rapides, efficaces et rentables.

La nouvelle équipe contribue l'expérience en ventes, technologie et exploitation nécessaire pour répondre à la demande croissante des banques, qui préfèrent habiliter des fournisseurs de plateformes logicielles au lieu d'utiliser des produits en vente libre pour répondre à leurs besoins étendus sur le marché financier.

Tony Davison, président de HPD LendScape, a commenté en ces termes : « Nous avons l'équipe idéale pour accélérer notre expansion à l'international et nous sommes bien placés pour pénétrer et desservir deux des marchés les plus rentables dans le secteur des prêts garantis. »

Kevin Day, PDG de HPD LendScape, a déclaré pour sa part : « Cette transaction équipe HPD LendScape de l'avantage technologique qui lui permet d'offrir une plateforme plus large que celle de nos concurrents sur des marchés nouveaux et existants. Je me réjouis à l'idée de travailler avec Steve et Mike et de tirer parti de leur vaste expérience pour développer la société. »

Steve Taplin a ajouté : « Nous avons reconnu que la société avait des ambitions dans un certain nombre de secteurs d'activité et qu'avec notre expertise spécifique, nous pouvions contribuer à élaborer une proposition incontournable pour les institutions financières qui exploitent un marché étendu. »

HPD LendScape

HPD LendScape est le fournisseur de logiciel global pour le financement adossé à des actifs utilisé par 130 prêteurs à travers le Royaume-Uni, l'EMEA, l'Amérique du Nord, l'APAC, et l'Afrique subsaharienne. LendScape propose des solutions de fonds de roulement en nuage couvrant l'affacturage, les opérations d'escompte, le financement de chaîne logistique et les prêts adossés à des actifs.

Finaptix

Finaptix dispense des conseils sur l'implémentation et l'exploitation de systèmes logiciels incluant la stratégie numérique, la sélection de systèmes, la livraison technique, la gestion du changement et le soutien continu. L'équipe regroupe des experts en financement d'équipement et automobile, et possède une grande expérience en matière de prêts généraux et prêts hypothécaires, cartes de crédit, affacturage et services bancaires.

