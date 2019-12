Avis aux médias - La gouverneure générale remettra les Prix littéraires de 2019





OTTAWA, le 10 déc. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, remettra les Prix littéraires du Gouverneur général de 2019 lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall le jeudi 12 décembre 2019, à 18 h.

Son Excellence honorera les lauréats dans les catégories française et anglaise suivantes : littérature jeunesse (texte et livres illustrés), traduction, poésie, théâtre, essais, et romans et nouvelles. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les gagnants, visitez le site Web du Conseil des arts du Canada à http://livresgg.ca.

À propos des Prix littéraires du Gouverneur général

Les Prix littéraires du Gouverneur général, administrés et financés par le Conseil des arts du Canada, sont les prix les plus anciens et les plus prestigieux de la littérature canadienne francophone et anglophone. Ils ont été créés par l'ancien gouverneur général lord Tweedsmuir (aussi connu sous le nom de John Buchan, auteur de The Thirty-Nine Steps). Les premiers prix remis célébraient des livres publiés en 1936. Ils sont depuis devenus les prix littéraires nationaux les plus réputés du Canada.

Les membres des médias qui souhaitent couvrir la cérémonie sont priés de confirmer leur présence au préalable auprès du Bureau de presse de Rideau Hall et doivent se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 17 h 45 le jour de la cérémonie.

