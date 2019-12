Invitation aux médias - Crise du logement et de l'itinérance : Le FRAPRU et le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec manifestent à Ottawa





MONTRÉAL, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Alors que la saison hivernale met en lumière les besoins criants des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir au Québec et au Canada et que la crise du logement fait de plus en plus de personnes mal-logées, le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec (RSIQ) pressent le gouvernement libéral de Justin Trudeau de prévoir dans son prochain budget des investissements spécialement dédiés au développement de nouveaux logements sociaux; ils demandent aussi une augmentation des sommes prévues pour la remise en état des HLM, et de celles dédiées au programme fédéral de lutte à l'itinérance, Vers un chez-soi, sans imposition d'orientations pour permettre de prendre en considération la diversité des parcours d'itinérance.

Quelques jours après la reprise des travaux parlementaires, ils manifesteront à Ottawa ce mardi 10 décembre, avec plus de 200 personnes mal-logées, en situation d'itinérance ou à risque de le devenir de Gatineau, Montréal et de la Montérégie.

En résumé : Quoi : Manifestation Quand : 10 décembre 2019 Horaire :

12h15 : Point de presse sur la situation en Outaouais avec Logemen'Occupe et le Collectif régional Collectif de lutte à l'itinérance en Outaouais, en présence de plusieurs dizaines de personnes se préparant à aller manifester, à la salle Campus 3, 196 Notre-Dame, à Gatineau

13h15 : Point de presse du FRAPRU et du RSIQ, au Parc de la Confédération (au coin Nord-Est de Laurier et Elgin), à Ottawa

13h30 : Début du rassemblement, Parc de la Confédération (au coin Nord-Est de Laurier et Elgin)

13h45 : Départ de la manifestation en direction du bureau du Premier ministre

14h30 : Arrivée devant le bureau du Premier ministre et discours

Media advisory available in English : https://www.frapru.qc.ca/invitation10dec/

