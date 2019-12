Avis aux médias - Ruba Ghazal à la COP25, puis en Catalogne





MADRID, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la responsable solidaire en matière de transition économique et écologique, Ruba Ghazal, prend part à la 25e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Madrid, et ce, jusqu'au 12 décembre 2019.

Mme Ghazal profitera de son séjour pour déposer au parlement espagnol une pétition de solidarité envers les prisonniers politiques catalans. Elle se rendra ensuite en Catalogne pour rencontrer des prisonniers politiques catalans en prison et leur remettre des messages de solidarité de la part de Québécoises et de Québécois. Plusieurs rencontres avec des élus indépendantistes et des militants catalans sont également prévues à l'agenda de la députée solidaire.

Ruba Ghazal est disponible par téléphone, par Skype ou sur place pour des entrevues.

AIDE-MÉMOIRE

Date et lieu:

9 au 12 décembre - COP25 à Madrid

13 au 16 décembre - Catalogne

