Des onduleurs hybrides Solis et LG Chem fournissent une solution de stockage solaire supérieure pour les propriétaires de maisons





NINGBO, Chine, 9 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Ginlong Technologies (symbole boursier : 300763.SZ), leader mondial de la fabrication d'onduleurs de ligne photovoltaïque, annonce que son onduleur de stockage Solis est maintenant compatible avec les batteries RESU de LG pour résidences. Le Solis RHI (Residential Hybrid Inverter, onduleur hybride pour résidence), est à présent entièrement compatible avec les gammes RESU de 48 V de LG pour assurer un stockage d'énergie fiable pour la maison. Avec ce partenariat, Ginlong propose au grand public davantage de choix aux États-Unis, en Europe, en Australie et sur d'autres marchés à l'échelle mondiale.

« Nous sommes très heureux d'avoir réalisé la compatibilité avec le plus important fabricant de batteries lithium-ion en Corée du Sud, » a déclaré Yiming Wang, PDG de Ginlong Technologies. « Solis et LG Chem ont associé leurs technologies respectives afin de créer une nouvelle solution concurrentielle de stockage à domicile, ce qui aide les ménages à maximiser leur énergie photovoltaïque et à s'assurer des économies d'énergie. »

Jeongjin Hong, directeur général adjoint de LG Chem a ajouté : « Nous apprécions cette occasion précieuse de pouvoir avec Ginlong Technologies aider les ménages à atteindre un objectif d'autoconsommation et d'indépendance énergétique, et par ailleurs à soutenir les ménages en apportant la durabilité dans leur existence quotidienne. »

S'échelonnant entre 3 et 6 kW, les modèles Solis RHI peuvent être couplés avec les RESU 48 V 3.3, 6.5, 10 et 13 de LG pour systèmes sur réseau de même que pour des applications de secours en mode limité.

Ginlong et LG Chem ont travaillé ensemble étroitement afin d'assurer la sécurité et la stabilité des systèmes grâce à de considérables modifications et mises à l'essai. Le système de gestion de batterie à fonctions multiples de LG Chem et sa technologie de protection à multiples niveaux de courant améliorent la sécurité, tandis que la protection des batteries contre une décharge excessive et les contrôles de courant par le Solis RHI contribuent à une exploitation stable du système combiné.

Les communications entre l'onduleur et la batterie assurent leur interopérabilité : le système de gestion de batterie par LG Chem enregistre et transmet divers paramètres électriques, tandis que le Solis hybride agit comme un actuateur pour répondre immédiatement et avec précision à ces signaux. La surveillance basée sur le nuage de Ginlong permet au propriétaire du domicile de garder l'oeil sur les performances en temps réel du système.

À propos de Ginlong Solis

- Établie en 2005 (symbole boursier : 300763.SZ) Ginlong offre des solutions rentables pour usagers résidentiels, commerciaux et d'échelle industrielle afin d'apporter de la valeur à chaque échelon de la chaîne logistique du solaire, associant à la fois les propriétaires immobiliers et les entreprises, de même que les investisseurs dans les énergies renouvelables sur l'ensemble du globe.

- Présentée sous la marque Solis, la gamme de produits de la Société fait appel à une technologie novatrice d'onduleurs de ligne pour assurer une fiabilité de première classe, validée par les certifications internationales les plus restrictives.

Communiqué envoyé le 9 décembre 2019 à 06:01 et diffusé par :