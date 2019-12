Shouqi Limousine & Chauffeur et Golden Key parviennent à une coopération stratégique, inaugurant de nouveaux changements dans les voyages en Chine





PÉKIN, 9 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Le 3 décembre 2019, Shouyue Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci-après dénommée « Shouqi Limousine & Chauffeur ») et Golden Key International Alliance ont officiellement signé un accord de coopération portant sur une profonde coopération stratégique. La cérémonie de signature à l'occasion de la réunion annuelle de Golden Key a vu la participation de Ji Yu, directeur général adjoint de Shouqi Limousine & Chauffeur, Han Hua, président adjoint de Golden Keys China et directeur général des opérations (COO) de Golden Key International Alliance, ainsi que des dirigeants concernés des deux parties.

En tant que plateforme en ligne de Shouqi Group pour le hélage de voitures, Shouqi Limousine & Chauffeur possède une riche expérience de l'exploitation hors ligne et la capacité de garantir un service de haute qualité. Sa bonne réputation sur le marché avec une bonne image de marque a permis à Shouqi Limousine & Chauffeur de devenir un nom de premier choix sur le marché intérieur des véhicules d'entreprise. Depuis sa création, Shouqi Limousine & Chauffeur a assuré des services de voyages auprès de l'État pour de nombreuses réunions de haut niveau, notamment d'importantes conférences sur la politique nationale et étrangère à l'échelle du gouvernement central et des administrations locales, notamment le Forum économique mondial, le Forum de la Ceinture et la Route pour la Coopération Internationale, le Sommet du G20, le Sommet BRICS à Xiamen (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), la CEAP 2019 (Coopération économique Asie-Pacifique) et le Sommet de la SCO (Organisation de coopération de Shanghai).

Golden Keys China est une marque de services en réseau, personnalisés, professionnels et internationaux se composant de directeurs de services de marques pour l'hôtellerie, l'immobilier, les sites pittoresques et les entreprises de services haut de gamme. Golden Keys China est une marque de services de premier rang dans le monde, et son renom s'apparente aux joyaux de la couronne des services.

Dans cette coopération, Shouqi Limousine & Chauffeur et Golden Key International Alliance vont créer ensemble des normes pour les services de voyages dans l'industrie du tourisme et établir des écoles de formation. Avec la riche expérience de l'exploitation hors ligne chez Shouqi, sa formation parfaite et son système de contrôle interne, et avec l'excellence dans les services chez Golden Key, les services de voyages en Chine vont entrer dans l'ère du développement de réseau, de la personnalisation et de la spécialisation. La coopération entre les deux parties va également apporter de nouvelles idées pour un développement haut de gamme des services de voyages en Chine et elle fera passer le marché d'un « changement quantitatif » à un « changement qualitatif ». Les services chinois de voyages s'orienteront ainsi vers une direction plus professionnelle de l'excellence et de l'international, avec un niveau international amélioré et une position concurrentielle renforcée pour la Chine dont ils deviendront une référence importante dans l'écosystème mondial des voyages.

Communiqué envoyé le 9 décembre 2019 à 05:36 et diffusé par :