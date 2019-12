Le capteur optique ultrafin sous l'écran de Goodix IN-DISPLAY FIXERPRINT SENSORtm inaugure la commercialisation de la 5G avec OnePlus et T-Mobile





SHENZHEN, Chine, 7 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. (SH : 603160) a annoncé aujourd'hui que son capteur optique ultrafin sous l'écran, IN-DISPLAY FINGERPRINT SENSORtm, ouvrait officiellement l'ère de la 5G avec le lancement du McLaren OnePlus 7T Pro 5G aux États-Unis. Exclusivité T-Mobile, ce lancement marque la première utilisation pour la 5G du capteur d'empreintes digitales optique ultrafin sous l'écran de Goodix, un capteur qui offre des fonctionnalités avancées dans un module ultrafin grâce à un système optique révolutionnaire et à une conception basée sur la technologie CIS (capteur d'image par contact). Conçu pour dépasser les attentes en matière d'expériences mobiles haut de gamme, ce capteur innovant s'impose comme une nouvelle référence dans le domaine des solutions d'authentification biométrique à l'ère de la 5G.

Alors que le secteur et les consommateurs mondiaux réclament constamment des améliorations de l'expérience mobile, des fonctionnalités haut de gamme telles que des taux de transmission plus élevés, des caméras multiples, des performances d'affichage d'une fluidité absolue et des batteries offrant une autonomie très longue leur sont proposées à travers des appareils 5G haut de gamme. Cependant, ces améliorations nécessitent davantage d'espace pour accueillir de plus grands modules et les antennes 5G dont la conception est complexe. Répondant à ce nouvel enjeu, Goodix est fière de présenter sa solution : le capteur optique ultrafin IN-DISPLAY FINGERPRINT SENSORtm.

Un module au format ultrafin : après avoir essayé des dizaines de conceptions et effectué d'innombrables tests, Goodix a réalisé une avancée révolutionnaire en intégrant un système micro-optique dans son innovant capteur optique ultrafin, IN-DISPLAY FINGERPRINT SENSORtm. Non seulement le format compact du module libère de l'espace permettant d'optimiser la conception matérielle des appareils 5G en les dotant par exemple d'appareils photo plus puissants ou de batteries de capacité supérieure, mais il offre également une plus grande flexibilité quant au positionnement du module d'empreintes digitales et de son intégration dans les différentes conceptions d'interface utilisateur avancées des fabricants de smartphones.

Une expérience utilisateur optimisée : avec les nouvelles conceptions du capteur CIS et des objectifs, le capteur optique ultrafin IN-DISPLAY FINGERPRINT SENSORtm renforce le signal de balayage, ce qui permet une plus grande flexibilité dans les expériences d'utilisation. La nouvelle solution propose une expérience de déverrouillage améliorée en augmentant les performances en conditions de basse température et de forte lumière ambiante, ainsi qu'en élargissant les types d'empreintes digitales reconnaissables (p. ex., les empreintes digitales avec des creux peu profonds et les doigts secs).

Pleinement investie dans la recherche et le développement depuis six ans, Goodix joue un rôle moteur dans le développement de la technologie d'authentification optique des empreintes digitales depuis sa création et n'a de cesse d'innover. La 5G permet au monde de jouir d'un mode de vie plus intelligent et le capteur optique ultrafin IN-DISPLAY FINGERPRINT SENSORtm de Goodix est un élément clé des expériences mobiles haut de gamme à l'ère de la 5G.

Pour accompagner cette conception d'un processus de fabrication avancé, Goodix et ses partenaires ont uni leurs forces pour reconstruire la chaîne d'approvisionnement et réussir à surmonter les difficultés techniques résidant dans la fabrication du micro-objectif tout en garantissant une production à rendement élevé et à grande échelle. La solution est idéale pour les fabricants, car son module offre des performances exceptionnelles en matière d'interférences anti-électromagnétiques et n'a pas besoin d'être intégré aux couches de l'écran.

Depuis le lancement du OnePlus 6T, Goodix offre aux consommateurs du monde entier de remarquables expériences de déverrouillage par capteur sous écran sur plusieurs modèles phares OnePlus. « Le capteur optique ultrafin IN-DISPLAY FINGERPRINT SENSORtm est un élément essentiel qui sert de base au format ultraplat et aux fonctionnalités améliorées du OnePlus 7T Pro 5G McLaren », a déclaré Pete Lau, fondateur et PDG de OnePlus. « Je pense que la collaboration de OnePlus avec Goodix permettra aux utilisateurs du monde entier de jouir d'une rapidité et d'une fluidité absolues. »

« Le travail constant d'innovation de Goodix concorde parfaitement avec la devise de OnePlus qui est de ne jamais se reposer sur ses acquis », a déclaré David Zhang, PDG de Goodix. « Goodix continuera à explorer les innovations technologiques afin d'offrir aux clients des valeurs différenciatrices en leur proposant des produits de qualité, et ainsi d'enrichir les expériences mobiles 5G haut de gamme des consommateurs à travers le monde ».

Contact avec les médias

Goodix Branding

+86 755-33338828, poste 75398

branding@goodix.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1040984/OnePlus_7T_Pro_5G_McLaren.jpg

Communiqué envoyé le 7 décembre 2019 à 12:42 et diffusé par :