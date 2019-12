Cellex inaugure un nouveau site de fabrication de produits de thérapie cellulaire innovants contre le cancer





COLOGNE, Allemagne, 5 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Cellex a ouvert un nouveau site de production de cellules à Cologne (Allemagne), qui jouera un rôle pivot de fabrication de produits de thérapie cellulaire innovants (par ex., les cellules CAR-T) pour le traitement ciblé de différents types de cancers et autres maladies. Le nouveau site double la capacité de production de l'entreprise. Cette extension s'explique par la hausse de la demande mondiale et les goulets d'étranglement mondiaux en matière de production et du fait d'un nombre considérable de recherches prometteuses sur de nouvelles approches thérapeutiques relatives à différents types de cancer. Grâce à cela, Cellex pose les jalons d'un appui global aux patients à travers le monde, qui dépendent de nouvelles thérapies pour traiter des maladies graves. Le site s'étend sur huit-cents mètres carrés et comprend un laboratoire de salle blanche et d'autres salles pour la fabrication et le contrôle qualité.

Sur le nouveau site de fabrication de cellules, les médicaments de thérapie innovante tels que les cellules CAR-T sont fabriqués à l'aide de méthodes ultramodernes, à l'instar du tri magnétique, de la purification cellulaire, de la cryoconservation et des essais d'efficacité sur cellules. Parmi les autres services, citons le cryostockage à long terme pour les médicaments de thérapie innovante. Grâce à des partenariats internationaux, Cellex est déjà actif à l'échelon mondial et prévoit une hausse de la demande mondiale pour ses produits. Outre son expertise spécialisée dans la fabrication de produits de thérapie cellulaire, la société exploite également à travers le monde des centres de collecte de cellules souches et de moelle osseuse, ainsi qu'une communauté cellulaire pour le don de cellules à la science et la recherche.

Cellex Group a été créé en 2001 et se concentre essentiellement sur la collecte de cellules souches et de moelle osseuse. À l'heure actuelle, le centre de prélèvement de Cellex est le centre de prélèvement de cellules souches allogéniques du sang et de moelle osseuse le plus grand et expérimenté au monde. De plus, Cellex est devenu un important prestataire de services complets pour d'autres entreprises en matière de fabrication de produits de thérapie cellulaire innovants (par ex., les cellules CAR-T). Depuis 2014, la société travaille avec GEMoaB, sa filiale de Dresde, à la mise au point de ses propres cellules CAR-T innovantes et d'anticorps bispécifiques pour traiter le cancer.

Gerhard Ehninger, le fondateur et propriétaire de Cellex, a souligné les perspectives encourageantes offertes par les thérapies cellulaires CAR-T mises au point par Cellex. « La lutte contre le cancer grâce aux cellules CAR-T ciblant spécifiquement les cellules tumorales est l'une des approches thérapeutiques les plus prometteuses aujourd'hui. Néanmoins, les cellules CAR-T développées jusqu'à présent comportent des risques divers, comme la libération excessive de cytokines ou le développement de résistances. C'est pourquoi nous collaborons actuellement avec notre filiale GEMoaB à la mise au point de nouvelles plateformes plus faciles à contrôler, à l'instar des anticorps bispécifiques ou des cellules UniCAR, qui font en ce moment l'objet de premières analyses. »

À propos de Cellex

Cellex souhaite aider les personnes atteintes de maladies graves ? à travers des dons de cellules souches, mais aussi grâce à des options thérapeutiques innovantes. Cellex met au point, teste et établit de nouvelles approches thérapeutiques pour les personnes atteintes de cancer. Ces nouveaux médicaments de pointe sont conçus par Cellex sur son site de fabrication de cellules.

Le Centre de prélèvement de Cellex est le centre de prélèvement de cellules souches allogéniques du sang et de moelle osseuse le plus grand et expérimenté au monde. Plus de cinquante-cinq pour cent de tous les dons de cellules souches en Allemagne sont recueillis par Cellex. Outre la fabrication de produits de thérapie cellulaire, Cellex investit dans la recherche de nouveaux produits cellulaires et collabore avec un grand nombre d'autres entreprises.

