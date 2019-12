Les villes veulent un financement de leur police municipale !





MONTRÉAL, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ) tient à féliciter les villes à travers le Québec qui se mobilisent au nom de leurs citoyens pour un juste financement de leurs polices municipales. Dans les dernières semaines, les élus de Châteauguay, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Jérôme ont tous pris la parole afin de demander que Québec considère la capacité de payer de leurs citoyens et assure l'équité dans le financement des services de police.

CHÂTEAUGUAY ET SAINT-JÉRÔME DÉNONCENT L'INJUSTICE

Le 18 novembre dernier, le Conseil municipal de la Ville de Châteauguay a adopté unanimement une résolution dénonçant le traitement inéquitable des municipalités qui ne sont pas desservies par la Sûreté du Québec. Le maire Pierre-Paul Routhier a appelé les municipalités du Québec à livrer communément ce message au gouvernement pour le pousser à prendre position sur le financement des services de police municipaux. Le Maire de Saint-Jérôme, Stéphane Mayer, a décidé de revenir à la charge dans les dernières semaines, en dénonçant la pression financière du cout de son service de police sur la ville.

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU DEMANDE UN FINANCEMENT ÉQUITABLE

Cette semaine, à la séance extraordinaire du 3 décembre, les élus de Saint-Jean-sur-Richelieu ont adopté à l'unanimité une résolution demandant au gouvernement du Québec un financement équitable et récurrent des services de police municipaux. Comme à Châteauguay, la résolution a été transmise au Ministère de la Sécurité publique.

CITATIONS

« Ce qui se passe n'est pas banal, les villes et les policiers municipaux souhaitent tous les deux que les services de police municipaux soient eux aussi subventionnés à même titre que les villes desservies par la Sûreté du Québec. Nous sommes tous du même avis, nous voulons un rééquilibre de la balance, rien de plus » explique François Lemay, président de la FPMQ.

« C'est une bonne nouvelle que les villes prennent en charge l'enjeu du financement des services de police parce qu'au final, ce sont leurs citoyens qui paient le prix cette iniquité et c'est inacceptable. La FPMQ espère que le livre vert et les travaux qui suivront mettront fin à cette iniquité du financement », a conclu M. Lemay.

À PROPOS DE LA FPMQ

La Fédération a plusieurs objectifs qui visent le mieux-être de la population. Elle veille à ce que les corps policiers municipaux puissent offrir des services de qualité aux citoyens qu'ils sont chargés de protéger. Elle s'emploie au bienêtre collectif et à la qualité de vie de ses membres, en maintenant l'honneur et le développement professionnel de ses policiers et policières. Les membres de la Fédération sont des associations de salariés formées exclusivement de policiers et policières municipaux ou des personnes apparentés à ceux-ci qui oeuvrent à travers tout le Québec.

