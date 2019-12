Moody's Analytics lauréate du classement RiskTech100® de Chartis dans les catégories Gestion des risques de bilan et Évaluation des facteurs de stress de l'entreprise





Moody's Analytics, un fournisseur mondial de renseignements financiers, se retrouve en première place du classement RiskTech100® de Chartis dans les catégories Gestion des risques de bilan et Évaluation des facteurs de stress de l'entreprise 2020. Ce sont là deux des sept catégories dans lesquelles nous sommes arrivés premiers, dont la catégorie Secteur bancaire. Nous figurons par ailleurs en quatrième position au classement global.

C'est la deuxième année que nous sommes lauréats dans la catégorie Gestion des risques de bilan, grâce à la puissance de la plateforme de gestion de bilan RiskConfidencetm. Des banques dans le monde entier utilisent cette plateforme intégrée pour gérer leur système GAP et leur risque de liquidité au niveau de l'entreprise, mais aussi pour satisfaire tout un éventail de besoins réglementaires et commerciaux.

Ancrées dans notre expertise en modélisation hors pair, les solutions de simulation de crise de Moody's Analytics aident les banques à relever leurs défis en matière de simulation de crise tout en retirant de la valeur commerciale des résultats. En comprenant les incidences possibles de différents scénarios, nos clients sont en mesure de satisfaire aux exigences réglementaires tout en utilisant leur infrastructure de simulation de crise pour prendre des décisions d'affaires plus éclairées.

« Nous sommes honorés d'être reconnus pour nos solutions de gestion des risques de bilan et de simulation de crise », a déclaré Yannick Fessler, directeur principal de la gestion des produits pour les RegTech bancaires. « Grâce à ces solutions de pointe, les entreprises peuvent optimiser leurs ressources et gérer leurs risques plus efficacement. »

En juin, Moody's Analytics a remporté les prix Système bancaire de gestion de l'actif et du passif (GAP) de l'année et Produit de simulation de crise à l'échelle de l'entreprise de l'année dans le cadre des prix technologiques Risk. L'an dernier, nous avons reçu la distinction Category Leader (Leader dans sa catégorie) dans un rapport de Chartis évaluant des fournisseurs majeurs de systèmes de gestion de bilan.

Dorénavant dans sa 14e année, le classement RiskTech100® évalue des entreprises technologiques qui fournissent aux institutions financières des solutions de gestion du risque et de la conformité. Les analystes de Chartis utilisent une combinaison de sources pour éclairer leurs décisions : des enquêtes réalisées auprès d'utilisateurs, des interviews avec des experts en la matière, des vérifications des références clients, des réunions d'information avec des distributeurs et d'autres sources tierces.

Ces prix viennent s'ajouter à notre liste croissante de prix et récompenses de l'industrie.

