KPMG prévoit investir 5 milliards $ US pour devenir chef de file du domaine des services professionnels à l'ère du numérique

AMSTELVEEN, Pays-Bas, le 5 déc. 2019 /CNW/ - KPMG a annoncé aujourd'hui des investissements en technologie, en main-d'oeuvre et en innovation, et prévoit investir 5 milliards $ US au cours des cinq prochaines années pour raffermir sa position de chef de file dans le domaine de la transformation numérique des services professionnels.

Cet investissement accélérera la transformation numérique des activités de KPMG et de ses clients, qui tireront profit des dernières avancées technologiques dans les sphères de l'audit, de la fiscalité et des services consultatifs, de même que de l'expertise des professionnels hautement qualifiés de KPMG qui les aideront à transformer leur entreprise.

L'investissement de KPMG se concentrera dans trois domaines clés pour renforcer les liens que la société entretient avec ses clients et pour saisir de nouvelles occasions en cette période de changements profonds. Ceux-ci comprennent :

Technologie : plateformes infonuagiques cohérentes à l'échelle mondiale pour accroître la qualité de la prestation des services, des nouvelles solutions d'affaires et des nouveaux services de gestion pour les clients.

: plateformes infonuagiques cohérentes à l'échelle mondiale pour accroître la qualité de la prestation des services, des nouvelles solutions d'affaires et des nouveaux services de gestion pour les clients. Main-d'oeuvre : élargir les compétences numériques de la main-d'oeuvre mondiale de KPMG et accroître le bassin de talents dans des domaines comme la science des données et l'architecture numérique.

: élargir les compétences numériques de la main-d'oeuvre mondiale de KPMG et accroître le bassin de talents dans des domaines comme la science des données et l'architecture numérique. Innovation : étendre la portée de nos offres numériques et décrocher des contrats au moyen d'un écosystème diversifié d'alliances stratégiques et un réseau d'innovation mondial.

« La technologie perturbe les organisations partout sur le globe », affirme Bill Thomas, président de KPMG International. « Des clients font appel à nos services comme jamais auparavant et font confiance aux professionnels de KPMG qui les aident à mettre en oeuvre, gérer et optimiser la transformation numérique de leur organisation. Notre investissement consolide la position de tête de KPMG en ce qui a trait au virage numérique et renforce notre rôle de chef de file des services professionnels à l'ère du numérique.

KPMG conclut une entente de cinq ans avec Microsoft pour investir dans les technologies infonuagiques

Dans le cadre de cet investissement, KPMG et Microsoft ont signé une entente de cinq ans qui permettra aux cabinets membres et aux clients mutuels de KPMG de tirer profit de la technologie, de l'innovation et des avancées de Microsoft dans le domaine des plateformes infonuagiques. KPMG utilise déjà la technologie Microsoft - notamment Microsoft Azure et Microsoft 365 - pour créer une plateforme infonuagique cohérente à l'échelle mondiale et élargir la gamme de ses offres numériques.

KPMG déploie ses services d'audit infonuagique partout sur la planète

En 2017, KPMG a amorcé son périple dans le domaine de l'audit infonuagique avec KPMG Clara, une plateforme d'audit intelligente fondée sur Microsoft Azure. Ce faisant, KPMG est devenu le premier des quatre grands cabinets de services professionnels à employer l'audit infonuagique. La société est sur le point de la déployer partout sur le globe. KPMG Clara permet aux professionnels de mettre à profit leurs vastes connaissances du secteur pour offrir des services d'audit de grande qualité qui répondent invariablement aux normes professionnelles applicables et instaurent et préservent une relation de confiance avec les clients et le public. La plateforme intègre des capacités analytiques prédictives avancées au moyen d'une source infonuagique unique et adopte sans heurt les dernières solutions cognitives et celles qui ont recours à l'intelligence artificielle (IA). Cela permet aux professionnels de KPMG de miser sur des technologies avancées pour offrir aux clients des conseils plus amples et plus détaillés sur le risque et les anomalies.

Investissements clés pour proposer à nos clients des conseils juridiques et fiscaux.

KPMG continue à investir massivement dans les technologies relatives aux impôts pour aider les experts des domaines juridique et fiscal et leurs services à aborder les changements réglementaires, à simplifier les processus et la gestion des données, à améliorer la qualité des rapports et à favoriser une collaboration étroite entre les services. KPMG investira encore davantage dans les capacités cognitives et dans celles liées à l'IA et apprentissage machine pour transformer ses fonctions fiscales et juridiques.

Cocréation de services consultatifs de premier plan avec des clients et des alliances

L'approche de KPMG à la transformation numérique aide les clients à harmoniser leurs activités à l'échelle de leur entreprise et offre au client un parcours intégré en misant sur les solutions Connected Enterprise et Powered Enterprise de KPMG. On trouve parmi les autres capacités de premier ordre les solutions de cybersécurité reconnues par des analystes et une utilisation avancée de l'IA et de l'automatisation intelligente en ce qui a trait aux solutions de transformations dues à la réglementation et de services-conseils sur les ententes. Les professionnels de KPMG ont accès à des outils, des solutions, des indices de référence et des analyses de secteur cohérents à l'échelle mondiale qui fournissent aux clients du soutien constant, peu importe où ils font affaire.

Investissement dans la main-d'oeuvre pour maîtriser les plus récentes technologies

KPMG investit audacieusement dans le perfectionnement professionnel de ses employés en créant un centre d'innovation et d'apprentissage de premier ordre à Orlando, en Floride. Dès janvier 2020, KPMG prévoit accueillir chaque semaine 800 partenaires et professionnels au KPMG Lakehouse et offrir plus d'un million d'heures d'expériences d'apprentissage en personne. En tirant profit de sa technologie de pointe et de ses espaces de formation flexibles et personnalisés - y compris des salles de classe inversées qui donnent sur l'extérieur - Lakehouse encouragera la collaboration, la créativité et la découverte.

La première classe du programme de formation sur la plateforme infonuagique de KPMG a eu lieu en novembre 2019. Ce programme est conçu pour aider les professionnels de KPMG à comprendre le plein potentiel de la technologie infonuagique et à tirer profit de ces outils lorsqu'ils développent des solutions d'affaires internes et pour leurs clients.

KPMG renforce ses capacités mondiales en matière d'innovation

KPMG continue à stimuler l'innovation en matière de technologie au moyen d'un certain nombre de programmes mondiaux, y compris son écosystème croissant d'alliances stratégiques et Global Lighthouse de KPMG, son centre d'excellence sur les technologies fondées sur les données.

KPMG investit également dans un réseau d'innovation mondial avec actuellement 52 emplacements. Ceux-ci comprennent les Ignition Centers de KPMG, qui permettent aux professionnels et aux clients de KPMG de faire l'expérience de toutes les sphères de nos capacités en matière d'innovation dans un même lieu; les Insights Centers de KPMG - des environnements collaboratifs de pointe qui explorent les technologies fondées sur les données, les tendances émergentes et les plus récentes solutions et services analytiques; et les laboratoires d'innovation, où les professionnels de KPMG collaborent avec des clients dans un processus immersif pour appliquer la réflexion conceptuelle à l'innovation en matière de modèle d'affaires, et utilisent les recherches du secteur, les commentaires du client, l'innovation technologique et les analyses de l'investissement pour transmettre des signaux de changement et les aider à prendre les mesures nécessaires.

De plus, le Sensory Advantage Ecosystem de KPMG est un réseau mondial qui permet de déceler proactivement et rapidement les tendances du marché et de mener des recherches qui aideront KPMG et ses clients à accélérer leur croissance et l'élaboration de leur stratégie.

