Une gigantesque carte de remerciements dévoilée au siège social de Toronto pour souligner le 35e anniversaire de la Journée du miracle CIBC





Des personnalités du monde du sport et du divertissement se joignent à l'effort pour aider les enfants à relever leurs défis

TORONTO, le 4 déc. 2019 /CNW/ - Les membres d'équipe de la Banque CIBC, en compagnie de clients, de personnalités publiques et de représentants d'organismes caritatifs, se sont rassemblés aujourd'hui pour amasser des dons pour les enfants dans le cadre de l'édition 2019 de la Journée du miracle CIBC, et ont notamment dévoilé une carte gigantesque de remerciements contenant des messages d'enfants ayant bénéficié de cet événement annuel au fil de ses 35 ans d'histoire.

Chaque année, lors du premier mercredi de décembre, les négociateurs des Marchés des capitaux CIBC et les conseillers en placements de CIBC Wood Gundy font don de leurs honoraires et de leurs commissions de la journée pour aider, partout dans le monde, des milliers d'enfants défavorisés afin qu'ils puissent bénéficier de services et de programmes de soutien essentiels.

Et pour souligner le 35e anniversaire de l'événement ainsi que tous les efforts consentis durant l'année pour que ces enfants relèvent leurs défis et réalisent leurs ambitions, une énorme carte remplie de « mercis » bien réels a été dévoilée à l'extérieur du siège social de la banque, reflétant l'ampleur de la gratitude et de l'appréciation ressenties par les jeunes ayant été soutenus par les fonds amassés lors de la Journée du miracle. La carte demeurera sur place jusqu'au 18 décembre. Quelques exemples de bons mots inscrits dans la carte :

Merci de m'avoir aidé à apprendre à nager.

Merci de m'avoir permis de rencontrer d'autres personnes comme moi.

Merci d'avoir payé mes médicaments.

« Chaque année, nous recevons des mots sentis de remerciements de la part d'enfants qui ont bénéficié de l'aide des organismes que nous soutenons. Nous sommes ravis de pouvoir partager ces marques de reconnaissance avec nos clients, membres d'équipe et partenaires caritatifs, et de souligner l'impact significatif qu'a pu avoir la Journée du miracle depuis 35 ans, a déclaré Harry Culham, premier vice-président à la direction et chef de groupe, Marchés des capitaux, et président de la Fondation pour l'enfance CIBC. Une seule personne peut faire la différence, et des réalisations encore plus incroyables se concrétisent lorsque notre équipe et nos clients se rallient derrière l'objectif d'aider les enfants à atteindre leurs buts - c'est cet esprit qui anime notre Journée du miracle. »

Des exemples de personnalités du monde du sport et du divertissement qui se joignent à l'effort de la Banque CIBC aujourd'hui pour amasser des fonds sur le parquet de la bourse :

Personnalités de la télé et du cinéma :

Billy Baldwin, comédien ( Northern Rescue, Gossip Girl )

) Yannick Bisson, comédien ( Murdoch Mysteries )

) Rachel Harris, comédienne ( Lucifer , Suits )

, ) Djimon Hounsou, comédien ( Aquaman , Blood Diamond )

, ) Kim Coates, comédien (Sons of Anarchy, Bad Blood )

) Ryan Armstrong, jeune comédien ( Anne with an E , It: Chapter Two )

, ) Hill Harper, comédien ( The Good Doctor , CSI:NY , Limitless , Homeland , Covert Affairs )

, , , , ) Devo Brown, commentateur en divertissement

Athlètes et personnalités sportives :

Tessa Virtue, patineuse artistique 5 fois médaillée olympique

Michael « Pinball » Clemons, LCF

Ryan Borucki, joueur de la ligue majeure de baseball

Jack Armstrong « The Coach », annonceur maison des Raptors

Sonia Rodriguez et Piotr Stanczyk, Ballet national du Canada

Wendel Clark, ancien joueur de la LNH

Paul Coffey, ancien joueur de la LNH

Eric Lindros, ancien joueur de la LNH

Thurman Thomas, ancien joueur de la NFL

Marissa Papaconstantinou, athlète paralympique

Rod Black, commentateur sportif

Caroline Cameron, commentatrice sportive

Nav Bhatia, « Superfan » des Raptors

L'événement annuel organisé par les employés de la Banque CIBC a permis d'amasser 250 millions de dollars à l'échelle mondiale depuis 1984, aidant ainsi à transformer la vie d'enfants et de leur famille dans le monde entier.

Les fonds recueillis lors de la Journée du miracle CIBC ont un impact à l'échelle mondiale, 365 jours par année, en offrant du soutien à des organismes sans but lucratif comme le centre hospitalier de réadaptation Holland Bloorview.

« La Banque CIBC offre un appui considérable au centre hospitalier de réadaptation Holland Bloorview depuis 1994, en faisant des dons généreux pour soutenir différentes initiatives comme le camp Spiral Garden, les programmes Independence, mais aussi le tout premier projet d'unité de recherche en résonance magnétique conçue pour les enfants en Ontario, explique Sandra Hawken, présidente et chef de la direction de la fondation pour le Holland Bloorview. Les enfants soignés au Holland Bloorview sont toujours impatients lorsqu'approche la Journée du miracle, et ils adorent rencontrer et échanger avec tout le monde à propos des répercussions qu'ont les actions de la Banque CIBC pour les enfants aux prises avec un handicap. »

Des événements liés à la Journée du miracle CIBC ont également eu lieu aujourd'hui à Vancouver, Calgary, Montréal, New York, Chicago, Londres et Hong Kong.

La Journée du miracle CIBC

La Journée du miracle CIBC constitue la principale campagne de collecte de fonds annuelle de la Fondation pour l'enfance CIBC. À l'occasion de cette journée, le personnel responsable des Marchés des capitaux de la Banque CIBC et les conseillers en placements de CIBC Wood Gundy font don de leurs honoraires et commissions à des organismes d'aide à l'enfance engagés dans nos collectivités. Grâce à la générosité de nos clients et de nos employés, nous avons pu recueillir 5,7 millions de dollars en 2018, pour un total de plus de 250 millions de dollars versés depuis 1984 à des centaines d'organismes d'aide à l'enfance partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez la page www.cibc.com/journeedumiracle.

La Banque CIBC dans la collectivité

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, incluant des particuliers, des entreprises, des clients institutionnels et d'autres du secteur public. Unis autour de l'initiative d'investissement communautaire Un pour tous, la Banque CIBC et son équipe s'engagent à se regrouper et à soutenir les gens et les collectivités, sachant que le dévouement à une cause est un choix personnel qui vient du coeur. En 2018, la Banque CIBC et son équipe ont investi 80 millions de dollars dans des organismes communautaires de l'ensemble du Canada et des États-Unis, par l'intermédiaire d'initiatives incluant la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer et la Journée du miracle CIBC. Apprenez-en davantage au sujet de l'investissement communautaire en ligne ou joignez-vous à la conversation #Unpourtous sur Twitter @CIBC et sur Facebook (www.facebook.com/CIBC), ou suivez-nous sur Instagram @CIBC.

