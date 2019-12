BearingPoint//Beyond annonce qu'Infonova, sa plateforme de commerce numérique, est prête pour la 5G





BearingPoint//Beyond annonce ce jour que sa plateforme de commerce numérique Infonova est dorénavant prête pour la 5G, permettant ainsi aux fournisseurs de services communicationnels (FSC) du monde entier de créer, expérimenter, lancer et monétiser de nouvelles offres 5G rapidement déployables et à l'échelle. La plateforme Infonova a déjà été choisie par de grands FSC, notamment NTT Group et Tata Communications.

À l'heure où la 5G déferle sur la planète, de nouvelles opportunités voient le jour pour les FSC et leurs partenaires, pour inventer des modèles économiques, cas d'utilisation et applications capables d'utiliser la connectivité mobile haut débit, faible latence et toujours disponible de la 5G. Une étude a toutefois démontré que pour réussir sur le marché de plusieurs trillions de dollars des services aux entreprises, les FSC doivent mettre en place des opérations rationalisées et plus souples donnant la priorité à l'expérimentation, la collaboration, l'innovation et l'accélération de la mise sur le marché.

Pour monétiser la 5G à l'échelle, les FSC doivent s'assurer que leurs systèmes d'assistance opérationnelle et commerciale remplissent quatre exigences principales :

Orchestration et fourniture de solutions complexes couvrant les deux différents types de réseaux (ex. 4G, fibre, 5G) et les différentes sources de services (ex. périphérique, réalité augmentée et virtuelle)

Flexibilité de recharge et capacités de monétisation permettant aux FSC de regrouper et tarifer toutes les étapes, depuis le découpage du réseau jusqu'à l'IdO grand public, en passant par les solutions IdO industrielles

Développement d'écosystèmes partenaires permettant aux FSC de co-investir et de créer de solutions conjointes au côté de multiples tiers pour mieux répondre aux besoins des clients

Amélioration de la souplesse et de la vitesse opérationnelle grâce à des solutions nuagiques natives

La plateforme de commerce numérique Infonova prête pour la 5G a été conçue pour fournir toutes ces capacités et permettre aux FSC de :

Réduire les risques en expérimentant, lançant et monétisant rapidement de nouvelles offres évolutives, en s'appuyant sur son modèle de fourniture SaaS

Garantir une intégration rapide et simple à leur structure commerciale et opérationnelle en utilisant une bibliothèque exhaustive d'API ouvertes et une architecture souple et conteneurisée de microservices accessibles via des environnements nuagiques natifs

Offrir des capacités avancées de recharge et de facturation prêtes pour soutenir tout modèle de tarification, y compris les offres de partage de réseau

Regrouper l'offre autour de la connectivité, un élément particulièrement important pour l'IdO grand public, les services par contournement (OTT) et les solutions d'entreprise (ex. IdO industriel, conduite autonome), grâce à son catalogue flexible

Accéder à des fonctionnalités complètes de gestion des commandes et de prestation de services, en gérant les défis et la complexité de l'activation dynamique des services 5G, la diversité des dispositifs et les fonctions réseau

Soutenir de multiples partenaires commerciaux à partir d'une plateforme unique, permettant ainsi aux FSC de modifier facilement et dynamiquement leurs offres, d'orchestrer et monétiser les cas d'utilisation B2B2X, B2B, IdO, B2C et 5G grand public grâce à tout un écosystème de partenaires

"Si les FSC veulent saisir les opportunités offertes par la 5G, et plus particulièrement celles qui se présentent sur le marché de plusieurs trillions de dollars des services aux entreprises, ils doivent commencer à adopter les plateformes de commerce numérique. Ces plateformes leur permettent de créer de nouveaux modèles économiques B2B2x avec des écosystèmes partenaires, en regroupant la connectivité 5G et les dispositifs, applications, capacités IdO et l'IA dans des produits et services entièrement nouveaux", déclare Angus Ward, PDG de BearingPoint//Beyond. "Notre plateforme de commerce numérique Infonova accompagne les FSC sur tous ces points. En utilisant notre plateforme, les FSP peuvent déployer rapidement de nouvelles offres complètes pour toucher de nouveaux secteurs verticaux lucratifs."

"Selon IDC, les relations entre de multiples partenaires représentent un domaine croissant de l'univers numérique, qui aura besoin de plateformes comme celle de BearingPoint//Beyond pour orchestrer et monétiser ces relations avec efficacité", explique Mark Thomason, directeur de recherche, IDC Digital Business Models and Monetization.

À propos de BearingPoint//Beyond

BearingPoint//Beyond est un fournisseur de solutions BSS et de plateforme numérique qui aide les entreprises à innover et à augmenter leur chiffre d'affaires à l'ère des grands bouleversements numériques.

Au moyen de la plateforme numérique SaaS Infonova, BearingPoint//Beyond donne la possibilité aux organisations d'expérimenter, de lancer et de monétiser de nouvelles offres rapidement, avec un minimum de risques et à moindres coûts. L'entreprise y parvient en établissant des liens entre technologies et partenaires, en leur permettant de collaborer, de co-innover et d'étendre leur portée dans le cadre d'un écosystème de partenaires. BearingPoint//Beyond les rapproche de leurs clients et les aide à atteindre un degré plus élevé d'efficacité et d'automatisation tout en leur donnant la possibilité de devenir plus flexible face à la concurrence.

BearingPoint//Beyond fait partie de BearingPoint.

À propos de BearingPoint

BearingPoint est un cabinet de conseil indépendant, aux racines européennes et à la portée internationale, spécialisé dans le management et les technologies. L'entreprise est subdivisée en trois unités opérationnelles : la première unité couvre les activités de consultance et est clairement axée sur cinq domaines clés afin de dynamiser la croissance de toutes les régions. La deuxième unité fournit des services gérés basés sur l'IP allant au-delà du SaaS, et propose des services stratégiques à ses clients afin de les accompagner vers la réussite. Les activités de la troisième unité tournent autour d'un logiciel permettant d'assurer aux clients une conformité aux exigences réglementaires et une transformation numérique couronnée de succès. Ce logiciel est également conçu pour explorer les modèles économiques novateurs avec les clients et les partenaires en stimulant le financement et le développement de startups et en tirant profit des écosystèmes.

La liste des clients de BearingPoint comporte de nombreuses entreprises et organisations leaders dans le monde. La société dispose d'un réseau de consultance international fort de plus de 10 000 personnes, et sert des clients dans plus de 75 pays, envers qui elle s'engage à atteindre une réussite mesurable et durable.

