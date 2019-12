La dernière étude internationale montre que la chirurgie esthétique continue de progresser dans le monde entier





Le nombre total d'interventions chirurgicales et non chirurgicales a augmenté de 5,4 % en 2018

HANOVER, New Hampshire, 4 décembre 2019 /PRNewswire/ -- La Société internationale de chirurgie esthétique et plastique (ISAPS) a publié aujourd'hui les résultats de son enquête annuelle menée à l'international sur les interventions esthétiques, qui a révélé une augmentation globale de 5,4 % en ce qui concerne les interventions esthétiques réalisées en 2018.

Points saillants de l'enquête mondiale de 2018

Les traitements non invasifs tels que ceux utilisant des matières de rembourrage ont augmenté de 10,4 %, dépassant ainsi de manière considérable les opérations esthétiques, qui ont enregistré une légère diminution de 0,6 %.

Les augmentations mammaires aux implants se sont hissées au premier rang des opérations les plus courantes. En effet, elles ont augmenté de 6,1 % par rapport à l'année dernière et de 27,6 % par rapport à 2014.

La liposuccion et l'abdominoplastie ont enregistré la plus forte augmentation parmi les interventions chirurgicales avec une hausse de plus de 9 % par rapport à l'année précédente.

Le traitement à base de toxine botulique a connu la plus forte augmentation par rapport à l'année 2017, avec une hausse de 17,4 %, suivi des traitements à base d'acide hyaluronique, qui ont augmenté de 11,6 %.

Classement des 10 meilleurs pays pour les interventions esthétiques

Les deux pays figurant en haut du classement (États-Unis et Brésil) représentent 28,4 % des interventions esthétiques pratiquées dans le monde. Ils sont suivis de huit autres pays (Allemagne, Inde, Italie, Argentine, Colombie, Australie et Thaïlande). Le Brésil a grimpé au premier rang mondial des interventions de chirurgie esthétique, tandis que les États-Unis sont le leader mondial des interventions non chirurgicales.

Pays Total des interventions

chirurgicales Total des interventions non

chirurgicales Total des

interventions Pourcentage par rapport au total des

interventions

à l'échelle mondiale États-Unis 1 492 383 2 869 485 4 361 867 18,7 % Brésil 1 498 327 769 078 2 267 405 9,7% Mexique 518 046 525 200 1 043 247 4,5% Allemagne 385 906 536 150 922 056 4,0% Inde 390 793 505 103 895 896 3,9% Italie 311 456 542 752 854 208 3,7% Argentine 280 555 328 405 608 960 2,6% Colombie 273 316 135 473 408 789 1,8% Australie 102 404 100 238 202 642 0,9% Thaïlande 105 105 35 018 140 123 0,6%

La différence selon le genre

Les femmes continuent de se soumettre à plus de chirurgies esthétiques que les hommes. En effet, 87,4 % des interventions sont réalisées sur des femmes, soit 20 330 465 interventions. 12,6 % de toutes les interventions en 2018 ont été réalisées sur des hommes, soit 2 935 909 interventions.

Les interventions chirurgicales et non chirurgicales les plus courantes chez les femmes sont les augmentations mammaires (1 841 098 interventions) et les traitements à base de toxines botuliques (5 344 764 interventions). Les interventions chirurgicales et non chirurgicales les plus courantes chez les hommes sont la gynécomastie (269 720 interventions) et le traitement à base de toxine botulique (752 752 interventions).

Le président de la Société internationale de chirurgie esthétique et plastique (ISAPS), le Docteur Dirk Richter, a déclaré : « Il est intéressant de voir à quelle vitesse le marché évolue dans le monde. Comme en attestent les chiffres, de plus en plus de traitements sont effectués avec une invasivité minimale. »

Cependant, il met expressément en garde contre les traitements de rembourrage réalisés par des non-médecins ou des médecins non formés à cause de l'augmentation des complications observées dans le monde entier.

« Bien que les implants mammaires apparaissent régulièrement dans les médias, il s'agit du domaine qui connaît la plus forte croissance à l'échelle mondiale et les patientes reconnaissent les nombreux avantages qui en découlent. Nous constatons à nouveau des chiffres record cette année, ce qui prouve que les patients sont en train de profiter des dernières innovations en matière de chirurgie esthétique pour améliorer leur apparence et mieux se sentir », a déclaré Richter.

Méthodologie de l'enquête

Les données de l'enquête mondiale ont été compilées moyennant un questionnaire qui fut envoyé à environ 35 000 chirurgiens-plasticiens figurant dans la base de données brevetée de la Société internationale de chirurgie esthétique et plastique. Le questionnaire portait principalement sur le nombre d'interventions chirurgicales et non chirurgicales spécifiques effectuées en 2018, ainsi que sur certaines questions secondaires liées au tourisme médical. Les résultats ont été compilés, totalisés et analysés par Industry Insights, une société de recherche indépendante basée à Columbus, dans l'État d'Ohio.

La Société internationale de chirurgie esthétique et plastique est la seule organisation à collecter ce type de données esthétiques chaque année à l'échelle mondiale. Pour consulter une copie des résultats complets, veuillez visiter www.ISAPS.org.

À propos d'ISAPS ? La Société internationale de chirurgie plastique et esthétique (ISAPS) est l'organisme professionnel de référence à l'échelle mondiale des chirurgiens esthétiques plasticiens diplômés. Fondée en 1970, la Société internationale de chirurgie plastique et esthétique offre un forum pour échanger des connaissances sur la chirurgie plastique et esthétique dans le monde entier. Elle propose à ses membres une formation actualisée et continue, et elle sponsorise et soutient régulièrement des rencontres scientifiques à travers le monde. Aujourd'hui, parmi les membres de la Société internationale de chirurgie plastique et esthétique figurent les chirurgiens esthétiques et reconstructeurs les plus respectés au monde provenant de plus de 100 pays.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1038963/ISAPS_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 4 décembre 2019 à 09:26 et diffusé par :