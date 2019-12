Velodyne Lidar soutient la prochaine génération de véhicules autonomes (VA) dans le cadre des concours Formula Student





À l'occasion de l'évènement Formula Student 2019, le concours d'ingénierie estudiantin le plus établi d'Europe,Velodyne Lidar, Inc. a fourni des capteurs à 20 équipes universitaires à travers l'Europe. Les étudiants ont utilisé la technologie lidar de Velodyne pour alimenter les véhicules autonomes (VA) qu'ils ont construits et présenté en compétition dans toute l'Europe.

Les équipes d'élèves ont sélectionné les capteurs Velodyne Pucktm, Puck Hi-Restm et Ultra Pucktm pour leurs développements de VA. Parmi les évènements de Formula Student auxquels ont participé des équipes travaillant avec la technologie lidar de Velodyne, on peut citer le circuit de Silverstone à Northampton au Royaume-Uni, le circuit de Fiorano à Maranello en Italie et le circuit de Formule 1 près de Hockenheim en Allemagne. Cette année à Hockenheim, 19 équipes ont participé à l'épreuve sans pilote. L'équipe AMZ Racing de l'ETH Zurich a dominé l'événement d'Hockenheim en remportant l'épreuve sans pilote avec son véhicule équipé de capteurs Velodyne.

« Grâce aux concours Formula Student, les ingénieurs de la prochaine génération apprennent comment la perception 3D par lidar permet d'alimenter les véhicules autonomes », a déclaré Erich Smidt, directeur exécutif pour l'Europe, Velodyne Lidar. « Ces remarquables étudiants sont en train de réinventer la technologie automobile, et travailler avec eux est un privilège pour notre société ».

Le concours Formula Student vise à former de jeunes ingénieurs entreprenants et innovants et à encourager davantage de jeunes à choisir l'ingénierie comme carrière. Chaque année, des équipes universitaires du monde entier s'affrontent dans des événements statiques et dynamiques qui leur permettent de mettre à l'épreuve leur préparation et leur travail acharné.

« En participant au concours Formula Student, les étudiants ont la chance de bénéficier d'une expérience pratique dans de nombreux domaines, dont notamment le développement de véhicules autonomes », a déclaré Christian Guba, chef du département Perception et modélisation de l'environnement 2019, TU Darmstadt Racing Team e.V. « Les capteurs Lidar jouent un rôle important dans les véhicules sans conducteur et nous aident à améliorer nos compétences en algorithmes de perception. »

