Des pièces de collection en or et en argent purs frappées pour la première fois à l'usine de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg





WINNIPEG, le 3 déc. 2019 /CNW/ - Pour la première fois depuis avoir ouvert ses portes il y a 43 ans, l'usine de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg a frappé des pièces de collection en or et en argent purs. Ces articles de collection spéciaux sont le fruit d'une alliance extraordinaire entre les employés de Winnipeg et d'Ottawa, qui ont mis en commun leur savoir-faire pour créer des versions « faites au Manitoba » des pièces d'investissement Feuille d'érable de la Monnaie, en hommage à ces produits de renommée mondiale.

À compter d'aujourd'hui, il est donc possible de se procurer la pièce de 5 $ en argent fin 2020 - Marque d'atelier W et la pièce de 50 $ en or pur 2020 - Marque d'atelier W. Leur revers reprend le motif emblématique de la feuille d'érable à sucre conçu par Walter Ott, et un fini bruni leur donne un aspect exceptionnellement mat. Le tirage de ces deux pièces millésimées 2020 est limité à 10 000 exemplaires pour la version en argent et à 400 exemplaires pour celle en or.

Parmi les autres produits numismatiques proposés par la Monnaie pour conclure l'année, notons :

la pièce de 30 $ en argent fin 2020 - Éclat doré : Prédateur et proie - Harfang des neiges et oies rieuses, conçue par W. Allan Hancock;

la pièce de 25 $ en argent fin 2020 au relief exceptionnel - Têtes d'animal à multiples facettes : Lynx, oeuvre de Traian Georgescu;

la pièce de 3 $ en argent fin 2019 - Petits bonheurs de la vie au Canada : Arbre de Noël, conçue par Steve Hepburn;

la pièce de 5 $ en argent fin 2020 - Pierres de naissance : Janvier, oeuvre de Pandora Young.

Le tirage, le prix et la description complète de chaque pièce figurent à l'onglet « Magasinez » du www.monnaie.ca. Un aperçu des pièces se trouve ici.

Il est possible de commander tous ces produits directement auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada et le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en visitant le site Web de la Monnaie. Les pièces sont également en vente dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'intermédiaire de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

