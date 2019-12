Portag3 Ventures annonce une clôture de 427 M$ pour son deuxième fonds de technologies financières





TORONTO, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Portag3 Ventures («?Portag3?») a annoncé aujourd'hui la dernière clôture de Portag3 Ventures II LP («?Fonds II?»), son deuxième fonds de capital de risque axé sur les investissements de démarrage dans le secteur mondial des technologies financières, avec des engagements pour un montant total de 427 M$.

Les nouveaux investisseurs institutionnels et stratégiques qui ont engagé des fonds dans cette ronde ont été : Alterna, Aviva Assurance, Banque de développement du Canada, la Caisse de dépôt et placement du Québec, CNP Assurances, Co-operators, Eldridge, Green Shield Canada, Harel Insurance & Finance, Industrielle Alliance (TSX : IAG), Banque Laurentienne (TSX : LB), NSV Wolf, Investissements PSP et Western & Southern Financial Group.

Ces sociétés se joignent à la Banque Nationale du Canada (TSX : NA), à Intact Corporation financière (TSX : IFC), au Guardian Capital Group (TSX : GCG), à la Banque Équitable (TSX : EQB), à La Capitale assurance et services financiers et à SSQ Assurance, qui avaient tous investi au moment de la première clôture de 198 M$ en octobre 2018. La Corporation financière Power (TSX : PWF), la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) et Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) demeurent des investisseurs clés?; ces trois sociétés avaient déjà investi dans le premier fonds de Portag3, lancé en 2016.

Ensemble, ce groupe d'investisseurs canadiens et internationaux représente une combinaison unique d'institutions financières, de répartiteurs institutionnels et d'autres investisseurs importants, dont le partenariat aidera à guider l'écosystème de Portag3 tout au long de la vie du fonds et au-delà. «?Portag3 Ventures est devenu le plus important fonds de capital de risque axé sur la technologie financière au Canada et l'un des principaux fonds axés sur la technologie financière de série A/B à l'échelle mondiale?», a déclaré Paul Desmarais III, cofondateur et président exécutif du conseil de Portag3 Ventures et président du conseil et chef de la direction de Sagard Holdings.

«?Portag3 a une orientation particulière en matière d'investissement et possède les capacités d'investissement et opérationnelles nécessaires pour établir des partenariats solides avec nos nouvelles sociétés en commandite afin de favoriser les changements continus et la perturbation dans les services financiers. Portag3 est devenu un pilier dans le grand écosystème de Sagard Holdings, évoluant d'une plateforme de capital de risque d'entreprise à un fonds multi-investisseur avec un large éventail de sociétés en commandite stratégiques à travers le monde. Nous sommes très heureux d'accueillir nos nouveaux investisseurs et nous sommes impatients de collaborer avec eux.?»

Portag3 investit dans des sociétés de technologie financière à l'échelle mondiale, notamment au Canada, aux États-Unis, en Europe et dans les principaux marchés de la région Asie-Pacifique. Les principaux secteurs comprennent la gestion de la richesse numérique, l'assurance, les finances personnelles et des petites entreprises, ainsi que les applications de technologies habilitantes comme l'intelligence artificielle dans le contexte des services financiers.

Portag3 a également annoncé récemment la création d'un groupe de conseillers principaux pour travailler avec les entreprises financées par capital-risque. Les membres comprennent le président et chef de la direction de Rockefeller Capital Management, Gregory J. Fleming, le fiduciaire de mise en oeuvre de l'Open Banking Implementation Entity au Royaume-Uni, Imran Gulamhuseinwala, et l'ancien président et chef de la direction d'AIG, Peter Hancock.

«?Nous continuerons à travailler fort pour constituer un portefeuille d'investissements dans des sociétés de technologie financière très attrayantes au niveau international?», a déclaré Adam Felesky, cofondateur et PDG de Portag3 Ventures.

« Notre engagement va bien au-delà du simple capital. Nous donnons accès à des experts verticaux, à des conseillers principaux, à un large écosystème chez Sagard Holdings ainsi qu'à des occasions de partenariats avec notre base diversifiée d'investisseurs internationaux. »

À ce jour, le Fonds II a investi dans 17 sociétés, dont Koho, Clark, Integrate.ai et Diagram Ventures, le bâtisseur d'entreprise qui cofonde des sociétés dans les domaines de la finance et de l'assurance et que Portag3 a soutenu dès sa création.

À propos de Portag3 Ventures

Portag3 Ventures est un fonds d'aide au démarrage qui soutient les entreprises de technologie financière les plus innovantes du monde. Son équipe possède une vaste expérience de l'entrepreneuriat et de l'industrie et offre à ses fondateurs un accès complet aux partenaires du cabinet, aux experts internes et au large écosystème mondial. Portag3, aux côtés de Diagram Ventures, un bâtisseur d'entreprise de technologie financière, fait partie de la stratégie de capital de risque de Sagard Holdings, une plateforme de placement non traditionnel multistratégie. Portag3 est présent à Toronto, à Montréal, à New York, en Europe et en Asie du Sud-Est. Pour en savoir plus, visitez le site p3vc.com/fr.

